Takhle ne! Zoufalí fanoušci Chelsea vzývají Tuchela s Abramovičem

Jako by to byla pouhá chvíle… V roce 2021 vyhrála Chelsea pod trenérem Tuchelem Ligu mistrů, Superpohár UEFA i MS klubů. I předchozí éra spojená s investicemi ruského oligarchy Romana Abramoviče, trenérským umem Josého Mourinha či s legendami typu Petra Čecha, Didiera Drogby, Franka Lamparda nebo Johna Terryho přinesla kvanta úspěchů, radosti a také hrdosti příznivců Chelsea na modré barvy jejich klubu.

„V její sestavě to teď skřípe snad úplně všude. Ať už se bavíme o útoku, záloze, obraně, nebo o brankářích. Nový manažer Graham Potter vyzkoušel v rámci 60 personálních změn snad už úplně všechno,“ uvádí téma moderátor podcastu Jaromír Bosák.

Neuspokojivý pohled na hřiště ještě umocní rozrůstající se klubová marodka. Seznam zraněných fotbalistů Blues aktuálně čítá už přes deset hráčů. Nosiči vody v nejnovější epizodě podcastu detailně rozebírají, co se děje s fotbalovým týmem, když se nemůže opřít o zdravou kostru a základní jistoty. Řeč přišla i na zhodnocení nejzajímavějších mladých tváří, které Potter v nouzi posílá na plac. Kdo obstál?

„Následovala obrovská vlna změn, v managementu klubu nezůstal kámen na kameni, z řídicí pozice odešel vedle dalších i Petr Čech. Následovaly i ukvapené personální změny v realizačním týmu. A tahle masivní vlna naprosté nestability se nemohla neprojevit. Co bylo, to už není. A aktuální kondice celého klubu se projevuje i na hřišti. Noví američtí majitelé, kteří po mém soudu fotbalu příliš nerozumějí, do toho vlétli příliš divoce,“ míní dlouholetý fotbalový novinář Luděk Mádl.