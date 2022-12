Jmenuje se Livakovič. „Neznámý“ brankář, který vymazal Brazílii

Jak významnou roli sehrál, ukazuje i to, že je prvním brankářem, který na MS 2022 předvedl v jediném zápase 10 zákroků. Jenže má to svou logiku. Chorvat má dobrou školu a dobré vzory. Jeho tým je dnes největším specialistou na výhry na MS po pokutových kopech.

Na začátku sezony 2016-17 už přešel do prémiového choravatského klubu Dinamo Záhřeb. Hned na podzim se pak objevil v Lize mistrů UEFA při porážce 1:0 doma se Sevillou. Tehdy v reprezentaci při utkání s Chile poprvé a na dlouho naposledy při penaltách pohořel.

Velmi brzy se ale na něj začalo pohlížet jako na penaltového specialistu. Pokutový kop Livakovič chytil v kvalifikaci Ligy mistrů 2020 proti CFR Cluj. V následujícím penaltovém rozstřelu pak zlikvidoval další pokutový kop a Dinamo díky tomu postoupilo do třetího kvalifikačního kola.

Na mezinárodní úrovni se poprvé jeho jméno začalo skloňovat, když byl v květnu 2018 jmenován do předběžného chorvatského 32členného týmu pro mistrovství světa v Rusku. Nakonec byl i součástí týmu, který skončil na druhém místě poté, co prohrál finále proti Francii. Ale jen součástí.

Začalo to v osmifinále proti Japonsku. Zachránil tři penalty v rozstřelu, pomohl svému týmu postoupit do čtvrtfinále a byl za to jmenován hráčem zápasu. Po Ricardovi v roce 2006 a krajanovi Danijelovi Subašićovi v roce 2018 se stal třetím brankářem, který dokázal třikrát zasáhnout v rozstřelu MS.