Nejlepší zelenáč v Kataru? Skoro neznámý nizozemský brankář

Je mu 28 let, s 203 cm je nejvyšším hráčem šampionátu a po třech utkáních už patří mezi hvězdy. Rychlost, s jakou se mu změnil život, zvládne málokdo. Před měsícem neměl jisté, že v národním dresu vůbec začne. Před dvěma měsíci neměl jistotu, že bude v národním kádru. Před dvěma lety neměl zaručenou fotbalovou kariéru.

Brankář prvoligového Heerenveenu teď výrazně napomohl Nizozemsku postoupit do vyřazovacích bojů šampionátu.

Fanoušci Oranjes před prvním utkáním v Kataru se Senegalem očekávali, že uvidí v bráně zkušené borce - Remka Pasveera z Ajaxu nebo Justina Bijlowa z Feyenoordu. Nestalo se, nizozemský trenér Louis van Gaal se rozhodl pro nejméně pravděpodobného kandidáta z trojice, kterou měl k dispozici. Byla v tom odvaha, aby si vybral muže, který toho během své desetileté profesionální kariéry odehrál tak málo.

Byl ve formě. Byli jsme ohromeni tím, jak hrál v týdnech před mistrovstvím světa. Louis van Gaal

„Byl ve formě,“ řekl van Gaal o Noppertovi. „Byli jsme ohromeni tím, jak hrál v týdnech před mistrovstvím světa.“

Noppert se mu při svém debutu v národním dresu odvděčil. Vychytal proti Senegalu čisté konto a Nizozemce neskutečně podržel. Pak už nastupoval jako jednička a v dalších dvou utkáních s Ekvádorem a Katarem inkasoval jen jednou.

Vypadá to fantasticky, ale kdo zná jeho celý příběh, těžko mu může závidět. Málokdo se k takovým výšinám propracovával tak dlouho a tak neuvěřitelně klopotně. Skoro ze samého dna.

Nezaměstnaný podprůměrný brankář

Před dvěma roky byl totiž Noppert nezaměstnaným druholigovým brankářem. Navíc kariéru málem skončil kvůli složitému zranění vazů v koleni. Jeho rodiče a manželka mu jednou při společném obědě dokonce jemně navrhli, aby se přihlásil o místo důstojníka místní policie v Heerenveenu. Asi to nebyl špatný nápad, se svojí výškou by odstrašil kdejakého narušitele pořádku. A mladá rodina by měla jistý příjem.

V Noppertovi se ten den něco obrátilo. Nechtěl se vzdát fotbalu za žádnou cenu. Řekl si, že to ještě jednou zkusí. Po roce bez týmu a bez chytání (kvůli vážnosti zranění měl pauzu od června 2020 do července 2021) nakonec nastoupil do řad Go Ahead Eagles, týmu z Deventeru, který se právě vrátil do první nizozemské ligy – Eredivisie. Měl trochu štěstí, pomohl mu jeho přítel Harmen Kuperus, který tam působil jako trenér brankářů.

V novém klubu zaujal trenéra Keese van Wonderena, který si ho brzy vzal s sebou do prestižnějšího Heerenveenu. A tam si jej hned všiml národní trenér Louis van Gaal. Zbytek už znáte.

Kopec smůly

Jenže za pozornost stojí i to předchozí období. Je spíš neuvěřitelné. Ve zmíněném Heerenveenu shodou okolností Noppert v roce 2014, když mu bylo 20 let, začal profesionální kariéru. Jenže moc šancí mu nedávali – odehrál tam nula zápasů. A tak si hledal práci jinde. Od roku 2014 do roku 2018 působil v týmu NAC Breda. Ani tam mu osud nepřál. Za celou tu dobu odehrál pouze šest utkání. A tak odešel z Nizozemska úplně pryč, do italské Foggie, která hrála druhou ligu.

Jenže smůla pokračovala. Foggie se vůbec nedařilo, až úplně vypadla z profesionálního italského fotbalu. A Noppertova hráčská bilance? Za celou tu dobu jen osm utkání. Tak se vrátil domů do Nizozemska a podepsal s druholigovým FC Dordrecht. Řeknete si, že už je to jak z nějakého špatného filmu o největším fotbalovém loserovi. Ale v Dodrechtu si zahrál jen dva zápasy, protože si hned poranil to koleno. Dostal se úplně na dno.

Za tři roky v Go Ahead Eagles a v Heerenveenu pak odehrál Noppert stejně zápasů jako za celých předchozích sedm let.

Možná za ten zlom může i jeho původ. Říct mu Holanďan, tak se asi trochu urazí. Je totiž Frís, ze severní části Nizozemska. A Frísové, tenhle starý národ, který mluví jazykem hodně podobným staré angličtině, jsou jiní. Jsou přímí, zvyklí otevřeně říkat, co si myslí.