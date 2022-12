Šampionát bez alkoholu má nečekaný vedlejší efekt: Nikdo neobtěžuje ženy

Za pravdu jí dává i zpráva Anglické fotbalové asociace, která konstatovala nadměrné používání alkoholu i jiných drog mezi fanoušky. „Nemělo by záležet na tom, že si nemůžete dát drink na stadionu, fotbal by neměl být o opíjení se,“ myslí si Gloverová o katarském šampionátu.

Muži se na zákaz alkoholu na stadionech, který FIFA potvrdila pouhé dva dny před turnajem, dívají různě. „Je to Světový pohár, je to fotbal, měli byste mít možnost si dát u stadionu pivo,“ myslí si 21letý Angličan Paul Choudhury.

„Chybí mi to a nemyslím si, že Budweiser Zero (nealkoholické pivo dostupné na zápasech, pozn. red.) to vynahradí. Ale co, jsme tady, počasí krásné, atmosféra je tu skvělá,“ tváří se smířeně.