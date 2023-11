Odveta pod dohledem policie. Pobodaný fanoušek popisuje, co se stalo v Římě

Je to odveta se vším všudy. Na Slavii přijíždí slavný AS Řím a v hledišti stadionu určitě budou stovky, možná tisíce fanoušků, kteří zažili první zápas obou týmů před dvěma týdny v italské metropoli.

„S přáteli jsme vystoupili na konečné stanici tramvaje a šli směrem ke stadionu. Tam jsme zahlédli skupinku 15, možná 20 Čechů, kterou už doprovázela italská policie,“ líčí jeho dosud nejméně příjemný zážitek spojený s fotbalem. „Řekli jsme si, že bude dobrý nápad se k nim přidat, díky větší bezpečnosti. A vlastně to naopak byla chyba. S tou skupinou jsme ušli sto metrů a pak zničehonic za námi vznikl povyk. Pak mne něco štíplo do zadku,“ popisuje napadení nožem.

„Po příjezdu sanitky zjistili, že to byly dvě bodné rány. Tu jednu jsem cítil a byla hlubší, spravilo to šest stehů. Přijeli jsme do nemocnice, nikdo z nich prakticky neuměl anglicky. S překladem mi pomáhala jedna pacientka. Nechápu, jak toto mohli dopustit, když viděli, že nějaká banda chuligánů nabíhá, a nezajímalo je, co se tam děje a nechtěli pomoct,“ uzavírá fanoušek zkušenost z Itálie.