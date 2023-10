Proč se hrál fotbal, když venku vraždil terorista? Policie volila známou taktiku

Jak známo, teprve po skončení prvních pětačtyřiceti minut fotbalu byli o celé situaci všichni - včetně hráčů - informováni. Byl to policejní plán.

Bezpečnostní složky neznaly přesně situaci a možný rozsah teroristického útoku. Proto se rozhodly, že nechají odehrát část utkání. Umožnilo jim to získat víc informací a hlavně čas připravit se na to, co mělo následovat.