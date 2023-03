Proč se Jiří Pavlenka stal českou brankářskou jedničkou

O české brankářské škole se mluví ve světě s respektem, v historii už fotbalu nabídla mnoho výjimečných jedinců. „Ale tak skvělí brankáři jako Petr Čech se rodí jednou za mnoho let,“ vypichuje svého kolegu z reprezentačních let Blažek. „Stejně jako před ním byli František Plánička nebo Ivo Viktor,“ zahledí se do minulosti a vytáhne další nezapomenutelné legendy.

Schylovalo se k roztržce. Do potencionálního sporu, který by nejspíš k ničemu nevedl a rozhádal by obě strany, se vložil Jan Říčka, uznávaný agent na vyhledávání talentů - pracoval v této roli i pro německý Hamburger SV - a bývalý sportovní ředitel Slavie Praha. „Vysvětlil jsem Pavlenkovi, že když půjde do německého bundesligového klubu za tuto cenu, bude mít pozici levného náhradníka a nebude se posouvat výš,“ odhalil před ním zákony ekonomických vazeb. Určitě by měl přepychový osobní život s vysokou gáží, ale výkonnostní růst pozastaven.