Debakl v Kišiněvě: Šilhavý nedokázal využít euforii ani formu náhradníků

Vypadalo to, jako kdyby Češi odehráli v Moldavsku 90 minut jiného sportu než proti Polsku v Praze. Hru v Edenu zdobily svižné a efektivní kombinace, v Kišiněvě nebylo k vidění prakticky nic, co by připomínalo prvky moderního fotbalu.

Kontrast mezi oběma zápasy snad nemohl být větší. „Je to jako den a noc. Člověk si musel protírat oči, jestli je to stejný tým,“ konstatuje moderátor podcastu Jaromír Bosák.

Jaké kroky by měla UEFA podniknout, aby se situace s trávníky celoplošně zlepšila? Proč duo Bosák–Tvaroh označilo Václava Černého jako nevyužitý ofenzivní klenot českého týmu? S jakou náladou může odjet fotbalista, který je ve špičkové formě a nedostane příležitost naskočit do zápasu, který by mohl rozhodnout? A jak se promítne do budoucna „moldavský efekt“? Dozvíte se v podcastu.