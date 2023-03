Bílek musí co nejdřív najít plán B, jinak si Plzeň najde náhradu za něj

Pohled Adolfa Šádka je stále temnější. V posledních pěti zápasech si Viktoria zapsala jen po jedné výhře a remíze a tři prohry. To je bilance, která plzeňský sen o obhajobě titulu vytlačuje mimo realitu.

České fotbalové jaro původně slibovalo dramatický boj o titul mezi Plzní a Slavií. Jenže do očekávané zápletky se velmi šikovně přimotala Sparta, která nyní své soupeře výsledkově válcuje bez zaváhání. Slavii to občas hapruje zejména na hřištích soupeřů, na druhou stranu už v domácím prostředí dokázala v klíčových bitvách přehrát Spartu i Plzeň.

Z tria tradičních favoritů se zatím v jarní fázi nejhůř daří plzeňské Viktorii. A protagonisté podcastu Nosiči vody pojmenovali hned několik faktorů, které podle jejich názoru nyní Viktorii vůbec nehrají do karet.

Posádka ve studiu se shoduje, že fotbalisté Plzně měli zprvu víkendový zápas proti Bohemians rozehraný výborně. „Měli to v rukou, prakticky celý první poločas kontrolovali hru. Jenomže se pak zase zopakovala písnička známá už z jejich předchozích zápasů. Plzeň ztratí vedení a nedokáže reagovat. Viktoriánům žalostně chybí plán B,“ hledal příčinu porážky Viktorie 1:2 moderátor podcastu Jaromír Bosák.

„Určité pasáže z posledních zápasů mi v podání plzeňských hráčů připomínaly hlavičkovanou, tedy tréninkovou hru, kterou jsme se bavili v přípravě. Všichni se při ní nahrnou do vápna soupeře a čekají na centr. Jako teď Plzeň. Proti úporně bránícím Bohemians navíc Viktorii v několika šancích opustilo štěstí. V Edenu byl nedávno mistr extrémně pasivní a spoléhal na brejky. V mých očích je ale takový herní projev ve výbavě kandidáta na titul prostě málo,“ dodává Karel Tvaroh, bývalý profesionální obránce.

Plzeňští se na podzim mohli opřít o superformu brankáře Jindřicha Staňka, kterému se však na jaře leckdy daří viditelně méně. Tým kolem něj dlouhodobě uplatňoval výraznou mentální sílu, když sériově zvládal vyhrávat o jednu branku. Ukazuje se ovšem, že v podání Plzně šlo o trend neudržitelný donekonečna. Je tedy už načase, aby se Adolf Šádek vydal novou cestou, bez Michala Bílka? Anebo ještě kouč Západočechů dostane patřičný prostor na to, aby uchystal zjevně potřebné strategické změny?

Víkend ve Fortuna lize představil celou řadu nejrůznějších hrdinů či antihrdinů. Ofenzivní divočinu v Pardubicích zchladil bezchybný brankář Florin Nita, zato v barvách Zlína se zřejmě nadobro odepsal hříšník Martin Fillo. Je vůbec možné, že by se nechal podruhé za sebou vyloučit schválně? A co to znamená pro budoucnost týmu Pavla Vrby? I tomu se tentokrát Nosiči vody intenzivně věnují.