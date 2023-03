Zkáza nejdražšího týmu světa. Proč to hvězdám PSG v Lize mistrů nejde?

Místo radosti z postupu do dalšího kola play-off se ale v Paříži opět smutní. Ostatně stejně jako téměř každoročně. Jen jedinkrát se tým PSG dostal alespoň do finále soutěže, obvykle ale končí už v osmifinálové fázi. V ní ho vyřadili například fotbalisté Manchesteru United, Realu Madrid nebo Barcelony. Tentokrát se smáli fotbalisté v dresech Bayernu Mnichov.

Zdravotní patálie omezovaly v pohybu i Kyliana Mbappého. A tak měli obránci bavorského týmu ulehčenou práci, stačilo jim pokrýt Messiho. To se jim povedlo a Pařížané se po prohrách 0:1 a 0:2 s Bayernem Mnichov museli smířit s vyřazením. „Myslím si, že to není náhoda. Ten jejich umělý hvězdný tým prostě nefunguje, protože fotbal je týmový sport. A já jsem svým způsobem rád, že jim to nefunguje,“ řekl fotbalový novinář Luděk Mádl.

„Jako by Plzeň neměla žádný plán B. Když inkasovala, už neměla směrem dopředu co nabídnout,“ myslí si Jaromír Bosák. Kromě domácích si pochvalu za svůj výkon ve šlágru ligového kola vysloužil také hlavní rozhodčí Dalibor Černý.

Proč došlo ve Velké Británii k protestu fotbalových expertů? Co by prospělo Adamu Hložkovi v cestě za lepší formou? Kdo bude trumfem české reprezentace pro nadcházející kvalifikační zápasy s Polskem a v Moldavsku? A co ukázala výhra Arsenalu na hřišti Fulhamu? I to se dozvíte v novém dílu fotbalového podcastu Nosiči vody.