Konkurz na sparťanského střelce budoucnosti: Kuchta, Čvančara, nebo Sejk?

Zkraje sezony Sparta řešila v útoku rébus. Dlouho to vypadalo, že typově podobní Kuchta s Čvančarou nemůžou hrát vedle sebe. Trenér Brian Priske ale vytrval, když to šlo, držel na hřišti oba – a spolupráce dvou útočníků nakonec začala přinášet ovoce. Sparta v lize neprohrála už osm zápasů v řadě a velkou zásluhu na tom má zmíněné duo.

Šestadvacetiletý Kuchta je ve Spartě na hostování z ruského Lokomotivu Moskva, kam by se měl vrátit v létě. Pro trvalý přestup by si museli šéfové pražského klubu sáhnout hluboko do kapsy.