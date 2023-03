Jarošík bez šance. Ke kudlám do zad se přidává i tlak sociálních sítí

Nosiči vody pochopitelně rozebrali i tragickou teplickou defenzivu. A nenechali ležet ladem ani pozoruhodnou spekulaci, že sotva Jiří Jarošík skončil v Teplicích, mohl by se prý co nevidět stěhovat do Ostravy. Byl by to podle Nosičů vody dobrý, či špatný nápad? Měla by vedení klubů naslouchat převažujícím hlasům jeho příznivců? I na to našli Nosiči vody jednoznačnou odpověď.