Sparťanská stopa v Realu Betisu ještě nevyčichla

Po vydařeném mistrovství světa 1990 v Itálii, kdy československý výběr prošel až do čtvrtfinále, kde padl s pozdějšími šampiony Němci, se do slunné Andalusie přemístil záložník Michal Bílek, jedna z největších opor týmu. Proměnil pokutové kopy proti USA a Rakousku, o československého Fotbalistu roku 1989 byl v zahraničí velký zájem. „Španělská první liga a Sevilla byla dobrá štace,“ vzpomínal na ni vždy v dobrém.

Do mužstva Betisu si ho vzal trenér Jarabinský. Přestup technickému útočníkovi trochu zkomplikovalo zranění, ale v polovině prosince se vše urychlilo a vánoční svátky již trávil na Iberském poloostrově. Sice ještě ne s rodinou, té se dočkal v lednu 1992. „Měl to být pro něj záchranný pás, ale nějak to nevyšlo,“ nepopírá kouč, jenž Kukletu dobře znal už ze Sparty v letech 1988-1990. „Sice zpočátku to vypadalo nadějně, potíže s jeho přístupem však nadále byly, navíc se pak zranil a už to nešlo,“ krčí rameny.