Tajnou historku o aféře Dukly a Sparty si legenda nechává pro sebe. Až příště

Dováženým pokladem je pak Jan Lála, člen úspěšného československého výběru z MS 1962 v Chile, třebaže ve finále proti Brazílii pro zranění nenastoupil. Jinak však nechyběl ani minutu, výrazně se podílel na postupu do závěrečného duelu. Na hřišti už vzhledem ke svému věku nevybíhá, ale jeho přínos do společenské druhé části akce je příkladný.

Sestavovatel slavistického týmu veteránů Jan Mareš, jenž si dva reprezentační starty za Československo připsal v roce 1972, ho vždycky rád přivítá. „Zavolám mu, jestli půjde, vždycky se rád zúčastní,“ prozrazuje. „Většinou mu to musím připomenout den před akcí, také hůře slyší, ale jinak mu to myslí a hlavně chodí jako mladík,“ poodhaluje kolegův zdravotní stav až s mírnou závisti. „Ve čtyřiaosmdesáti bych si přál tak vypadat,“ dodává.

Ostatně, úspěšné vystoupení na šampionátu v Chile mu ke švýcarskému angažmá výrazně dopomohlo. „Lausanne si mě konkrétně vybralo, trenér Roger Vonlanthen hrál totiž také na mistrovství v Chile ve skupině B proti Německu a Itálii,“ poodhaluje československý reprezentant pozadí přestupu. „Viděl mě, moje výkony, chtěl mě do mužstva,“ přičinil se o lukrativní štaci především sám. „Byly to krásné tři roky, v ročníku 1969/1970 nám unikl titul o jediný bod,“ vzpomíná.

Vydat se na trenérskou dráhu totiž pravého obránce československého týmu z mistrovství světa 1962 nenapadlo. „Ani bych to neuměl,“ odmítá tuto profesi plné nejistoty a častých vyhazovů. „Mě by to nebavilo,“ tvrdí. „Zlobit se na někoho, že něco udělal jinak, nebo dokonce špatně, na to nemám povahu,“ dušuje se.