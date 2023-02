Mladičký trenér bez licence udivuje elitní fotbalovou ligu

Velkou zásluhu na tom má anglicko-belgický kouč Will Still, který převzal z pozice asistenta tým v polovině října po bezbrankové remíze s Lorientem po španělském kolegovi Oscaru Garcíovi. A neuspěl s ním jenom jednou, v zimní přípravě prohrál s Racingem Lens 1:2. V soutěžním duelu – ať ligovém či pohárovém – si vede velice zdatně.

Stillovi rodiče odešli ze Spojeného království Velké Británie do Belgie v roce 1990, William „Will“ se narodil v roce 1992. Doma mluvila rodina anglicky, on chodil do francouzské školy ve valonském Brabantsku. Holandštinu se naučil, když hrál za mládežnické výběry ve vlámských klubech a hrál za Sint-Truiden, Mons a Tempo Overijse, který tehdy působil ve čtvrté belgické divizi.