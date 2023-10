Za kulisy Zlatého míče s jediným hlasujícím Čechem, který na trůn nevolil Messiho

Lionel Messi a za ním mladíci - norský útočník Erling Haaland a francouzský vicemistr světa Kylian Mbappé. Trojice nejúspěšnějších fotbalistů čerstvě vyhlášeného Zlatého míče je známa.

Oběma svým následovníkům vzdal staronový král Messi poctu. „Haaland i Mbappé jednou Zlatý míč vyhrají. Jsem si jistý, že v příštích letech bude jejich,“ prohlásil v Paříži na slavnosti. U Haalanda byl konkrétnější. „Taky by si zasloužil vyhrát. Opanoval Premier League, Ligu mistrů a všude byl nejlepším střelcem. Tohle ocenění by ti také mohlo patřit,“ adresoval chválu druhému muži v anketě.

Neuvěřitelná sbírka

Messi shromáždil už pěknou sbírku, nikdo jiný se takové kolekci ani nepřibližuje. Portugalský fenomén Cristiano Ronaldo, který se s ním v posledních letech o Zlatý míč přetahoval, má v soukromé síni slávy „jen“ čtyři, třemi artefakty se mohou chlubit nizozemské hvězdy Johan Cruijff a Marco van Basten a francouzský mušketýr Michel Platini.

Přestože stál Messi na pódiu už poosmé, korunovace mu nijak nezevšedněla, přijímal poctu s tradiční pokorou. „Nedokázal jsem si představit takovou kariéru a vše, čeho jsem dosáhl,“ přiznal. „Měl jsem to štěstí, že jsem hrál za nejlepší tým na světě a v historii. Je pěkné vyhrávat individuální trofeje. Je úžasné, že jsem vyhrál Copu América a pak i mistrovství světa. Všechny Zlaté míče jsou speciální z různých důvodů,“ uvedl ve svém projevu.

A vzpomenul i na argentinského fotbalového boha Diega Maradonu, který dovedl jejich vlast na zlatý stupínek na světovém šampionátu v roce 1986 v Mexiku. Ten by v den vyhlašování výsledků ankety oslavil 63. narozeniny.

Svému následovníkovi však osobně popřát nemohl, zemřel před třemi lety. „Neexistuje lepší místo k popřání k narozeninám před tolika lidmi, kteří milují fotbal tak, jak by to on sám chtěl. Ať už jsi kdekoli, Diego, všechno nejlepší! Tohle (Zlatý míč) je i pro tebe,“ prohlásil Messi a připomenul, že oba Jihoameričané hráli za Barcelonu.

Poté se k němu přidali jeho tři synové. Rodina je pro Messiho ostatně tím největším pokladem, který předčí i fotbalové pocty.

Rozhodlo mistrovství světa

Vypadá to trochu jako paradox. Nejlepším fotbalistou Evropy se v anketě německého časopisu Kicker a evropské fotbalové asociace UEFA (Best Player) stal norský útočník, Messi skončil druhý, teď si pořadí prohodili. Přitom Messi v období, které bylo pro hlasování určující – soutěžní ročník 2022/2023 – hrál za francouzský klub Paris Saint-Germain, teprve v létě přestoupil do amerického Interu Miami. Působil tedy na starém kontinentu.

Foto: Profimedia.cz Messi se Zlatým míčem.

O nejlepších rozhodlo však mistrovství světa, které se konalo na sklonku loňského roku v Kataru, což dokazují i umístění na dalších příčkách. Toho si ostatně povšiml i trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý, když hlasoval v evropské anketě. „V sezoně bylo největší událostí mistrovství světa a Lionel Messi byl největší osobností a tahounem vítězného týmu. Na šampionátu předváděl fenomenální výkony,“ odůvodnil Šilhavý svůj hlas. Na třetí pozici pak zařadil druhou (či první!) personu finále francouzského útočníka Mbappého.

Stejně uvažovali i členové poroty Zlatého míče, ostatně většina hlasů přišla z jiných kontinentů. Proto do první desítky pronikli další hrdinové katarského šampionátu, jako například argentinský „pavouk“ Álvarez.

Druhé místo Haalanda je z tohoto pohledu poněkud překvapivé, neboť i přes obrovskou snahu norský útočník svou vlast na světový šampionát neprotlačil. Skandinávský tým skončil v evropské kvalifikační skupině G na třetí, nepostupové (ani do baráže) příčce, odsunuly ho tam Nizozemsko a Turecko. Za ním skončily Černá Hora, Lotyšsko a Gibraltar.

Řádil pouze na evropské scéně, v anglické Premier League a Lize mistrů. Jeho stříbrné umístění, kdy předskočil další velkou osobnost katarského světového představení Mbappého, je ovšem důkazem, jak jsou tyto evropské soutěže ve světě přes televizní satelity sledované a obdivované.

Porota fešáků

K podstatné změně došlo i u organizátora ankety, v redakci francouzského odborného týdeníku France Football. V únoru přišel dopis, v němž se dosavadní šéfredaktor Pascal Ferré rozloučil se členy poroty, neboť v 60 letech odchází na zasloužený odpočinek podpořený francouzským důchodem.

Poděkoval všem za dlouholetou spolupráci, českému zástupci pak osobně za to, že i přes anglofonní dominanci udržoval kontakt ve francouzštině a podporoval tak krásu tohoto kdysi světu vládnoucího jazyka. Jako bonus jeho podřízený kolega v krátkém rozhovoru připomenul dlouholeté členství v porotě (od roku 1993), kdy bylo vrcholem vítězství českého reprezentanta Pavla Nedvěda v roce 2003.

Zlatý míč – jak hlasovali Češi Český hlas – muži (Stanislav Hrabě): 1. Mbappé, 2. Messi, 3. Haaland, 4. Modrič, 5. Rodri

Český hlas – ženy (Karolína Hrůzová): 1. Bonmatíová, 2. Kerrová, 3. Rolfová, 4. Poppová, 5. Dianiová

Nejlepší brankář (trofej Lva Jašina): 1. Emiliano Martínez, 2. Ederson, 3. Jasín Bunú

Nejlepší fotbalista do 21 let (trofej Raymonda Kopy): 1. Jude Bellingham, 2. Jamal Musiala, 3. Pedri

Nejlepší útočník (trofej Gerda Müllera): Erling Haaland

Nejlepší klub: Manchester City

Ferrého nástupce Vincent Garcia pak všechny hlasující požádal (v angličtině) o zaslání fotografie s lichotivým odůvodněním: Kromě toho, že vás to dostane do centra pozornosti, posílí to legitimitu Zlatého míče tím, že ukáže, že porota se skládá z odborných novinářů, kteří jako jediní hlasují.

Královnou Španělka

Naopak v ženské části Zlatého míče se proti anketě UEFA pořadí na prvních dvou místech nezměnilo. Rovněž světovou královnou se stala španělská záložnice Aitana Bonmatíová z klubu FC Barcelona, za ní skončila australská útočnice Sam Kerrová, která obléká dres anglického klubu Chelsea FC.

Foto: Profimedia.cz Královna současného fotbalu Aitana Bonmatíová.

Jen na třetím místě došlo ke změně, větší důvěru hlasujících získala další hráčka katalánské Barcelony křídelní útočnice Salma Paralluelová, kdežto v evropské anketě bronzový stupínek obsadila její reprezentační kolegyně Olga Carmonová z Realu Madrid.

O triumfu španělských hráček nebylo pochyb, neboť poprvé v historii dobyly mistrovství světa, které se v srpnu konalo v Austrálii a na Novém Zélandu.

Pro španělskou záložníci hlasovala i česká zástupkyně v anketě Karolína Hrůzová z portálu Ruik Football.