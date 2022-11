Zlatým chlapcem se stal Gavi, Hložek neviditelný

Na začátku podzimní sezony italský list vybírá 100 talentů, hráčů, kterým patří budoucnost. Stejně jako loni si pozornost vydobyl český útočník Adam Hložek, jenž v létě přestoupil ze Sparty Praha do německého Bayeru Leverkusen.

Vůbec se nediví, že ve svém věku je Gavi základním pilířem barcelonského týmu. „Je fyzicky vyspělý, navíc má obrovskou výhodu v tom, že ho vede trenér Xavi, jenž stejně jako on začínal mezi dospělými a na nejvyšší úrovni hodně brzy,“ upozorňuje Beránek. „Může mu dobře poradit a vést ho,“ dodává český odborník.

Slabost pro katalánský klub Gavi ostatně nikdy netajil. Odchovanec akademie Realu Betis Sevilla se mohl upsat komukoli, usilovaly o něj nejlepší a nejbohatší španělské kluby. V roce 2015, v jedenácti letech, se rozhodl pro Barcelonu. „Proč jsem jí dal přednost před Realem Madrid, Atléticem či Villarrealem? Je to klub, který jsem vždy podporoval. Od dětství jsem snil o tom, že za něj budu hrát,“ vyznává se ze svého vztahu.

Gavi už toho stihl poměrně dost. Loni byl poprvé nominován do španělské reprezentace, debutoval 6. října v semifinále Ligy národů proti Itálii. Stal se tak nejmladším hráčem, který reprezentoval Španělsko na mezinárodní úrovni. Jediný gól vstřelil do sítě Tomáše Vaclíka letos v červnu při remíze 2:2 v A skupině Ligy národů v pražském Edenu „Má před sebou velkou budoucnost,“ prorokuje Beránek.

Hložek na sebe upozornil už loni, kdy si jako jeden z mála mladíků zahrál na mistrovství Evropy, navíc svou výkonnost vyšperkoval korunou krále střelců české ligy, o kterou se dělil se slávistou Janem Kuchtou. Do užšího výběru ovšem nepronikl. „Je to dáno tím, že česká nejvyšší soutěž nemá takovou úroveň jako například španělská,“ vysvětluje zdánlivě podivnou přezíravost Beránek.

Loni na trůn usedl rovněž španělský reprezentant a hráč FC Barcelony, ofenzivní záložník Pedri, jenž na EURu otiskl hodně výraznou stopu. Ačkoli neexistuje pravidlo, že by hráč nemohl cenu získat dvakrát, hlasující se ani nemusí řídit redakčním výběrem – svůj odlišný tip však je povinen náležitě odůvodnit, šéf fotbalového oddělení listu Tuttosportu Massimo Franchi uvedl, že obvyklou tradicí je jmenovat každý rok nového vítěze. „Filozofií je uvést každý rok jednu novou tvář,“ přiznal.

Anketa Golden Boy se tedy může chlubit tím, že každý rok má nového panovníka, který splňuje základní podmínku dodržení věkové hranice 21 let. Mezi vítězi se vyjímají osobnosti jako Lionel Messi (2005), Kylian Mbappé (2017), Erling Haaland (2019). Další fenomén poslední let, portugalský útočník Ronaldo, se ani jednou nevešel do hlasování, protože byl starší.