Blamáž roku. Diletanství Fouskova aparátu vede k degradaci národního týmu

Jaroslav Šilhavý pokrčil rameny, vzal tužku a z nominačních plánů začal odškrtávat hráče největších českých klubů. Zatímco například West Ham nebo Bayer Leverkusen mu své plejery pro potřeby české reprezentace bez problémů uvolnily, sparťanů, slávistů nebo hráčů Viktorie Plzeň by se tentokrát nedočkal.

Týmu do 21 let neuvolnil pro změnu své hráče Baník Ostrava. Kluby využily toho, co jim tentokrát řády umožnily, svou roli sehrála i termínová kolize s duely Mol Cupu.

Příznivci národního týmu si pak nad nominací pro listopadové přátelské zápasy proti Faerským ostrovům a v Turecku museli asi v některých případech protírat oči. Překvapila například nominace Matěje Chaluše, který takřka nehraje ani ve švédském Malmö, s reprezentací už asi příliš nepočítal ani záhy 31letý Petr Schwarz z polské Vratislavi, netradiční jsou i daší jména. Jako by se část A-týmu propojila s jakýmsi C-výběrem.

Proč to všechno? Když si myslíte, že žádný bizarnější příběh už prožít nelze, český fotbal vás pokaždé překvapí. Připomeňme story ze září 2022.

Jsou to dva roky, co v Olomouci nastoupil v Lize národů proti Skotsku tzv. náhradní reprezentační tým. Mužstvo trenéra Šilhavého, které o pár dní dříve vyhrálo v Bratislavě, tehdy hygienička nařídila rozpustit kvůli pozitivnímu testu manažera Sionka na covid-19. A náhradní trenér David Holoubek musel v řádu hodin slepit tým z úplně jiných hráčů. Za reprezentaci si tak zahráli například i Adam Jánoš či Radim Breite. A Češi prohráli 1:2.

Za týden, ve středu 16. listopadu, hraje národní tým v Olomouci opět. Tentokrát přípravný duel s Faerskými ostrovy, o tři dny později bude následovat další příprava v Turecku.

Přesněji řečeno, půjde tentokrát o jakési bizarní torzo národního týmu. Když totiž nebyl nablízku covid, střelil se český fotbal do vlastní nohy sám. Pro potřeby reprezentace, a to nejen české a nejen A-týmu, ale i „jedenadvacítky“, neuvolnily své hráče Sparta, Slavia, úřadující mistr z Plzně a posléze se přidal i Baník Ostrava.

Pohár víc než reprezentace

Kluby si dohledaly v řádech, že tentokrát nejde o oficiální termín FIFA. Takže pokud nejde o hráče ze země startující na MS 2022 v Kataru, vymahatelná povinnost uvolnit fotbalisty pro potřeby národních týmů padá.

A zároveň vstoupila do hry opravdu bizarní termínová kolize s osmifinále Mol Cupu. To si Fotbalová asociace ČR neprozřetelně naplánovala tak, že se termínově kryje právě s listopadovou reprezentační akcí.

Návrh umístit oficiální termín tohoto kola národního pohárun právě na tyto dny, po skončení podzimní části ligy, se prvně objevil loni na podzim při schůzce pracovní skupiny FAČR, Ligové fotbalové asociace a zástupců národního týmu. Tehdy se primárně řešilo, jak termínově sladit závěr ligového ročníku 2021/22, červnovou Ligu národů, dovolené a přípravy na další sezonu, včetně předkol evropských pohárů.

Pro právě probíhající sezonu 2022/23 znamenal velký zásah do zavedených zvyklostí termínových listin netradiční termín MS v Kataru. V lecčem se muselo improvizovat, včetně nápadu zařadit osmifinále Mol Cupu na konec podzimu. Co se týče kolize s reprezentační akcí, všichni se patrně spolehli, že se to nějak vyřeší na poslední chvíli. A že si týmy s větším počtem reprezentantů své zápasy odloží.

Až do rozlosování dvojic mohl termínovou změnu provést její pořadatel, tedy Fotbalová asociace ČR. Navzdory upozorněním ze strany klubů tak neučínil a spoléhal se patrně na to, že kluby tlačené povinností dodat hráče do reprezentací budou dostatečně motivované k tomu, aby se na náhradním pohárovém termínu domluvily se soupeřem.

Jenže tento předpoklad se nenaplnil. I proto, že na FAČR vycházeli z mylného předpokladu, že i listopadový termín je pro reprezentanty povinný. A když se dozvěděli, že Baník Ostrava trvá na původním termínu, tedy na sehrání pohárového zápasu se Spartou v sobotu 19. listopadu, začala se rodit blamáž nemalých rozměrů.

„AC Sparta Praha neuvolní hráče pro nadcházející reprezentační aktivity. Klub odehraje utkání na hřišti Baníku v oficiálním termínu. při kolizi s reprezentačními srazy je jednoznačně prioritou pohárové utkání,“ uvádí se mj. v prohlášení Sparty. S tím, že jeho návrhu odehrát duel v Ostravě v náhradním termínu 8. února nebylo vyhověno.

Po Spartě se v pondělí na Twitteru vyjádřil i Jaroslav Tvrdík, předseda slávistického představenstva: „Pohár FAČR je po titulu druhou nejcennější trofejí národní fotbalové soutěže. Její vítěz získá právo účasti ve 3. předkole Evropské ligy. Respektujeme zájem reprezentace. Její přátelský zápas ale musí být v souladu se zájmem klubu k soutěžnímu zápasu poháru. Ten chceme hrát v plné síle.“ Slavia včetně svých reprezentantů tak nastoupí v pátek 18. listopadu v Karviné.

Že v celém příběhu nejde jen o kolizi s pohárem, alespoň ne ve všech případech, potvrdila ve svém vyjádření Viktoria Plzeň. Ta už z Mol Cupu vyhučela v Hlučíně, ale reprezentaci své hráče přesto neposkytla. S odkazem na enormní zápasové vytížení a zdravotní stav týmu.

V úterý pak informoval ostravský Baník, že na akci slovenské reprezentace neuvolní Ladislava Almásiho. A na pohárový zápas se Spartou si ponechá v kádru i tři hráče reprezentační U-21.

Fotbalová asociace se zmohla na prohlášení, že se hledalo kompromisní řešení, ale nenašlo se.

To by se za Pelty nestalo

Reportér Seznam Zpráv se pokoušel získat i další vyjádření a informace z FAČR, konkrétně oslovil Martina Drobného, který má v asociaci v oddělení Top soutěží právě organizaci Mol Cupu na starosti. Místo něj se ozval mluvčí asociace Petr Halaburda s tím, že nad rámec zveřejněného prohlášení a nominační tiskové konference už nebude nikdo z FAČR věc šířeji a blíže komentovat.

„To, kam celá věc dospěla, je výsledkem naprostého diletanství aparátu Fotbalové asociace ČR,“ míní Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace. Díl viny podle něj padá i na manažera národního týmu Tomáše Pešíra. „Celkově tu záležitost na Strahově neskutečně podcenili. Snad to bude poučením do budoucna.“

Snahy předsedy asociace Petra Fouska řešit blamáž ještě na poslední chvíli vyšly vniveč. Prokázaly jen, jak malé autoritě se těší, jeho hlas nebyl nikde vyslyšen. „Za předsedy Pelty, a dokonce snad ani za předsedy Malíka, by se něco takového nestalo,“ nabídl Svoboda předsedovi Fouskovi srovnání s jeho předchůdci.

Trenér Jaroslav Šilhavý sklopil zrak a přizpůsobil se situaci. „Musíme to respektovat. Kluby se takhle rozhodnout mohly a využily toho,“ hlesnul. A zveřejnil svou prořídlou nominaci.

Nebýt plošné absence hráčů „S“ a Plzně, těžko by se do ní dostal například Tomáš Koubek, který si po dlouhém období, kdy se v Augsburgu vůbec nedostal do brány, zachytal alespoň v posledních čtyřech bundesligových zápasech.

Nováčkem je i další brankář Matouš Trval (Maritimo) či stoper Matěj Chaluš, který od srpna odehrál ve švédské lize za Malmö jen 94 minut. Z Liberce přijede Dominik Plechatý, z Maďarska Patrizio Stronati, z polské ligy Petr Schwarz s Martinem Doležalem… Olomoucké příznivce by na Andrově sradionu v duelu proti Faerským ostrovům jistě potěšila reprezentační premiéra Ondřeje Zmrzlého nebo Filipa Chytila.

Každá mince má dvě strany. Šanci ukázat se dostanou plejeři, na které by se za normálních okolností nejspíš nedostalo. Na druhou stranu se asociace těžko může divit, že o sponzora nezavadí, když fanouškům reprezentace nabízí jen festival vlastní neschopnosti spojený s postupnou degradací národního týmu.