Notičky: Tajný recept, jak se dostat na Arsenal

Osmnáct měsíců stál Filip Neusser v čele českého sportu. Dnes spolu s premiérem Fialou oznámili to , co se očekávalo víceméně od loňských voleb do Poslanecké sněmovny.

Schick na Old Trafford? Teprve jsme se vraceli z Londýna, takže jsme v pondělí spolu s Jindřichem Šídlem zaslali kolegům do podcastu Nosiči vody alespoň krátkou audiozdravici. Nicméně Jaromír Bosák s Karlem Tvarohem byli v plné akci a pustili se i do hodně odvážných debat, včetně spekulace spojující Patrika Schicka s Manchesterem United.

👑 The most recent "first-time champions" across Europe: 🇸🇪 BK Häcken (2022) 🇽🇰 Ballkani (2022) 🇲🇰 Shkupi (2022) 🇬🇪 Dinamo Batumi (2021) 🇱🇻 RFS (2021) 🇸🇮 Mura (2021) 🇳🇴 Bodø/Glimt (2020) 🇹🇷 Başakşehir (2020) 🇸🇮 Celje (2020) 🇦🇩 Inter d'Escaldes (2020) 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Connah's Quay (2020) pic.twitter.com/eaEKCGdxmA

Opatrujte se a cestujte! Třeba do Londýna, tím rozhodně nic nezkazíte, to vám můžu slíbit. Anebo jeďte do Říma, Paříže, kamkoli, kde to ještě tolik neznáte, třeba do Nelahozevse. No vidíte, tam jsem ještě nikdy nebyl. A to mám Dvořáka raději než Smetanu.