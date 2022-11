Vláda chystá převrat v Národní sportovní agentuře

Oba muže nominovala do vedení agentury vláda Andreje Babiše. Dva dobře informované zdroje Seznam Zpráv se shodly, že současná vláda Petra Fialy nyní chystá zásadní změnu. Neusserův odchod by měl být oficiálně oznámen v řádu několika málo dní, pravděpodobně v průběhu tohoto týdne.

Novým předsedou by se měl stát Ondřej Šebek (ODS), který v minulosti pracoval v managementu hokejových Pardubic. A nyní je předsedou Českého veslařského svazu. „Vím, že jsem mezi kandidáty. Ale co vím, ještě to není nijak uzavřená věc,“ reagoval Šebek na dotaz Seznam Zpráv.