Giro d’Italia zachvátil covidový chaos. K tomu šílené počasí

Hlavní problémy jsou dva. Pořadatelé na nebezpečí nereagovali včas. S tím souvisí i druhý bod –⁠ absence jasných covidových pravidel. Vypadá to, že pořadatelé pustili dohled nad zrádným virem příliš z otěží. Neexistuje pravidlo, které by říkalo, že pozitivní test znamená pro cyklistu automaticky stopku. Místo toho je zcela na uvážení týmů, zda pozitivní jezdci odstoupí nebo ne. Proto nikdo neví, kolik cyklistů jede v pelotonu i s pozitivními testy. Vtip je v tom, že různé stáje na situaci reagují po svém. Někdo přijal přísnější opatření někdo naopak žádná.

Sám Nor to komentoval s tím, že kdyby všichni s pozitivním testem skončili závod, pak by do Říma nedorazili téměř žádní jezdci. Přes noc však začal pociťovat příznaky, v úterý ráno onemocněl, a tak ho stáj nakonec stáhla ze závodu.