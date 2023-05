Šokující odstoupení favorita převrátilo vše naruby. Je tu nové Giro

Pokud se nic nestane a Evenepoel ukáže na této Grand Tour ozvláštněné hned třemi časovkami svou sílu, prakticky nemůže být poražen, shodovali se odborníci. Hned první den, kdy v úvodní časovce rozdrtil zbytek pelotonu, jim dal za pravdu. Najednou se mnozí začali bát, že to může být ještě nuda.

Tak nuda to tedy určitě není. Evenepoel je kvůli covidu ze hry a najednou tu stojí na startu 10. etapy noví favorité a nejsou zdaleka jen dva. Na začátku druhého týdne závodu proti sobě bojuje nová trojice - Roglič a Britové Geraint Thomas a Tao Geoghegan Hart ze stáje Ineos Grenadiers. Za nimi pak s malým odstupem číhá čtvrtý Portugalec João Almeida (UAE Team Emirates).

Přitom jsme mysleli, že covid je už za námi a po třech letech problémů se není čeho bát. Jak naivní. První náznaky problémů se mimochodem objevily už před závodem. Covid výrazně zasáhl do sestavy favorizovaného týmu Jumbo Visma. Na poslední chvíli museli kvůli nemoci zrušit účast dva jezdci nizozemské sestavy, norský časovkář Tobias Foss a Rogličův pomocník do hor Robert Gesink.

Nyní je jasné, proč časovkářský fenomén Evenepoel jel nedělní časovku tak „špatně“, když vyhrál jen o jednu vteřinu (zatímco v první časovce zvítězil o 22 sekund). Jeho slabé nohy ve druhé části trasy i ucpaný nos byly jasným příznakem nastupující nemoci. Možná se to ukázalo už den před tím, kdy Belgičanovi ujel v kopci na konci 8. etapy Roglič a stáhl 14 vteřin náskoku. Oby tyto dny přitom měnily dynamiku Gira a fanoušci se radovali, že to nakonec bude drama. Teď už víme, co se stalo.