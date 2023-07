Glosa: Co stojí za zázrakem českého ženského tenisu?

Tenisový svět se opět ptá: Kde se v té malé zemi bere tolik špičkových holek, to mají nevyčerpatelné zásoby?! Jak to v tom Česku dělají, že se pravidelně každý rok objeví nové jméno ve světové stovce?

V žebříčku mezi 50 nejlepšími tenistkami na světě je aktuálně sedm Češek, stejně jako Američanek. V přepočtu na to, že je Česko zemí pouze s 10 miliony obyvatel, a že USA jako nejúspěšnější tenisová země dávají do tenisu násobně víc peněz, je síla českého ženského tenisu až neuvěřitelná. Můžeme si užívat pocit, že jsme aspoň v něčem nejlepší na světě. Takových příležitostí moc není.

V čem tedy tkví ono kouzlo? Jak už to chodívá, důvodů je víc. Ten první uvidíte u každého kurtu. Rodiče nalepení na pletivu, kteří vám mohou připadat poněkud blázniví. Nervózně sledují každý úder svého potomka, koušou si nehty, rozčilují se, hlasitě vzdychají a kroutí hlavou při zkaženém míčku. Někdy křičí. To, co vidět není, jsou jejich nesmírné oběti. Hlavně časové a finanční, tenis je v tomhle brutální.

A za páté umožňujeme docela vlídný „vstup do oboru“. České dívky se nemusejí na startu kariéry složitě a nákladně trmácet po světě a cestovat na turnaje do Španělska, Itálie nebo Francie. Pro první bodíky do mezinárodních žebříčků stačí zajet do Mostu, Liberce nebo třeba do Brna. S nejlepší konkurencí si zahrají doma, tenisový svaz tady organizuje spoustu mezinárodních turnajů.