Gymnastky versus FBI. Zneužité ženy chtějí miliardu dolarů

„​​Pamatuji si, jak jsem tam seděla s agentem FBI a on se mě snažil přesvědčit, že to není zas až tak zlé. Trvalo mi roky terapie, než jsem si uvědomila, že mé zneužití bylo špatné a že na tom záleží,“ vzpomínala v polovině září před americkým Kongresem sportovkyně Aly Raismanová.

Vysvětlit, jaký zkrat během tehdejšího vyšetřování nastal, však americkému Kongresu nedokázal. „Je to pro mě naprosto otřesné. Je to zcela v rozporu s tím, na co školíme naše lidi. Je to naprosto v rozporu s tím, co vidím od stovek agentů, kteří tyto případy řeší každý den,“ dodal Wray s tím, že jeden z agentů, který byl do vyšetřování zapojený, již byl z FBI vyhozen.