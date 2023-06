Do hokejové síně slávy vstoupí tři brankáři, mezi nimi král Henrik

Henrik Lundqvist dokáže, co málokterý hráč z nejlepší hokejové ligy světa – do Síně slávy v Torontu ho přijmou hned v prvním možném roce.

Ukazují na to už jen jeho čísla. Oficiální stránky NHL uvádějí, že Lundqvist je se 459 výhrami na šestém místě historie NHL, s 887 odchytanými duely je devátý a se 64 čistými konty 17. Třikrát pomohl New York Rangers do finále Východní konference (2012, 2014, 2015), v roce 2014 se s týmem dostal do finále Stanley Cupu – to byl nejblíže svému snu.