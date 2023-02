Havlová: Nakoupila jsem rum, navařila grog a čekali jsme na hochy z Nagana

„Vraceli jsme se tehdy s ministrem vnitra Cyrilem Svobodou ze služební cesty. Byli jsme právě na D1 a zazvonil telefon. ‚Ježíši, volá Havel,‘ řekl ministr. ‚Dobrý den, pane prezidente…,‘“ vzpomíná právnička Dagmar Raupachová, tehdejší ministrova mluvčí, na konec února 1998.

Prezident Václav Havel chtěl, aby vládní letadlo zaletělo do Japonska a přivezlo celý tým zlatých hokejistů do Prahy. „Jednoduché to opravdu nebylo. Byla to blesková akce. Začali jsme to organizovat ještě z auta na D1. Řešilo se to pak na ministerstvu celou noc, bylo třeba zajistit přelety nad jednotlivými zeměmi.“

Dagmar Raupachová, která s ministrem Svobodou pak byla i na palubě speciálu letícího do Tokia, vzpomíná i na to, jak při přeletu nad Čínou dostali výzvu, ať okamžitě opustí vzdušný prostor. „Tak jsme museli let směřovat nad severní hranici.“