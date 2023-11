Nečekaná česká hvězda začínající sezony NHL. Hronek září

Český fanoušek ještě nedávno sledoval tabulku bodování NHL a nacházel tam kromě „Pasty“ jména jako Tomáš Hertl, David Krejčí, Jakub Voráček, Martin Nečas… Teď se najednou vynořil spíš nenápadný a trochu nemluvný Filip Hronek.

Takového obránce jsme v NHL dlouho neměli. A neměli ho ani Vancouver Canucks. Šestadvacetiletý Čech navíc během 11 zápasů za sebou nasbíral gól a 13 asistencí. Na branku vypálil do poloviny minulého týdne 31 střel, 18 ran sám zblokoval a chlubil se úctyhodným hodnocením +12. Rychlost jeho úspěšné střely na branku byla 172,6 km/h. Dobré parametry.

Pak sice v 17. utkání nezaznamenal ani bod, ale další asistenci přidal o víkendu proti Seattle Kraken.

Hronek má obrovské štěstí na parťáka i na to, že Canucks teď šlapou jako dobře namazaný stroj. Nastupuje v elitní obranné dvojici s kapitánem Quinnem Hughesem, rodákem z Floridy, který rovněž hraje ve velké formě. Ofenzivně laděný americký obránce proměnil v posledním utkání proti New Jersey Devils (tam shodou okolností hraje jeho bratr Jack) samostatný únik, a zaznamenal tak třetí bod večera (1 + 2). Díky tomu s 26 zápisy (6 + 20) vévodí nejen obráncům soutěže, ale nově i vyrovnal na čele produktivity všech hráčů parťáka Eliase Petterssona (26 bodů, 7 + 19).

Filip Hronek je vedle něj čtvrtým mužem tabulky produktivity obránců NHL. Svou bodovou sérií vyrovnal klubový rekord mezi obránci. V rámci celé soutěže měli mezi beky za posledních 30 let delší šňůru pouze Cale Makar (13) a Erik Karlsson (14). A k tomu bodovou sérií v 11 utkáních překonal Douga Halwarda, jemuž se to podařilo v sezoně 1982/83, a zaznamenal tak historický počin mezi obránci Canucks.

Úctyhodné je i to, že se v jednu chvíli ocitl pouhých sedm bodů za elitním útočníkem Pastrňákem.

Ohromující je Hronkova společná bilance s Quinnem Hughesem. V 19 zápasech zatím spolu nasbírali 48 bodů. Hughes – 30 bodů (8 + 22). Hronek 18 bodů (1 + 17).

„On i Quinn hrají fantasticky. Výborně dávají puky, Hronek i skvěle bruslí. Je super, že je máme,“ pochválil dvojici podle NHL.com švédský útočník Canucks Elias Pettersson, který byl o víkendu s Hughesem na čele bodování NHL.

„Filip je úžasný hráč. Nastupoval jsem v kariéře s mnoha obránci, ale on je z nich možná vůbec nejlepší,“ pochválil pak Čecha i sám kapitán Hughes. Hronek mu to ihned vrátil: „Je snadné s ním hrát. Výborně tvoří hru a dokáže mi otevřít ještě víc prostoru.“

Ale automatické to oba vůbec neměli. „Nebyl jsem si jistý, jestli to mezi nimi bude klapat. Proč bychom je nechávali hrát spolu, když jsou oba tak dobří v rozvážení puku? Původně jsme mysleli, že je rozdělíme,“ přiznal asistent trenéra Canucks Adam Foote.

A do budoucna nic jisté nemají. Zbylým zadákům obrany Canucks se totiž zdaleka tak dobře nedaří. Bylo by proto logické hvězdné duo rozdělit do dvou obranných dvojic.

Ale zatím letí Vancouver na vlnách fantazie. Z úvodních 19 startů 13× Canucks zvítězili a protlačili se do čela Pacifické divize i celé Západní konference těsně za dosavadní lídry a obhájce Stanley Cupu Vegas Golden Knights.

Je to velký příslib pro fanoušky. Canucks se už třikrát za sebou neprobojovali do play-off a v bojích o Stanley Cup si za posledních osm let zahráli jen jednou. Loni se pak krčili někde uprostřed tabulky základní části.

Za pozornost určitě stojí i to, že tým z Vancouveru nikdy moc „nemusel“ české hráče. Delší dobu tam působil prakticky jen Jiří Bubla v letech 1981–86. Ostatní Češi v klubu vždy hráli kratší dobu, naposledy dvě sezony v letech 2014–16 Radim Vrbata.

Bylo by zajímavé slyšet, jak nyní Hronka hodnotí šéfové Detroit Red Wings, kteří ho loni po několika celkem slušných sezonách vyměnili právě do Vancouveru. S Detroitem podepsal Hronek v září 2021 tříletý kontrakt na 13,2 milionu dolarů. Loni v březnu byl však nakonec vyměněn do Vancouveru spolu s výběrem ve čtvrtém kole vstupního draftu NHL 2023 výměnou za výběr v prvním a druhém kole draftu NHL 2023. Detroit je Detroit, ale Hronkovi tahle výměna očividně pomohla.

Tenhle možná na první pohled trochu nenápadný hráč se ukázal v dobré formě několikrát i v českém národním dresu. Byl už kapitánem České republiky na MS juniorů 2017, kde se stal se dvěma góly a dvěma asistencemi v pěti zápasech vedoucím obráncem týmu. ČR reprezentoval také na MS 2018 a 2019. V tom druhém vedl Hronek v turnaji žebříček bodování obránců, byl vybrán do turnajového All Star týmu a byl oceněn jako nejlepší obránce. Na MS ve Finsku v roce 2022 pak pomohl vybojovat bronzové medaile.

Hronek začínal v týmu HC Hradec Králové, kde prošel mládežnickými výběry. V sezoně 2014/15 pomohl královéhradecké juniorce k postupu do extraligy a zároveň si odbyl debut v dresu „áčka“ v nejvyšší soutěži. Pak pomáhal Stadionu Litoměřice, prvoligové farmě Hradce. V roce 2016 přišel zmíněný draft Detroitu Red Wings, s nimiž se dohodl na tříletém nováčkovském kontraktu. Sezonu 2016/17 strávil v mužstvech Saginaw Spirit (OHL) a Grand Rapids Griffins, se kterým získal Calderův pohár pro vítěze AHL.

Premiéru v NHL měl v říjnu 2018 proti Columbusu Blue Jackets a svůj první bod zaznamenal o pár dní později proti Torontu Maple Leafs, když nahrál na gól Dylanu Larkinovi.

S Detroitem to bylo vůbec zvláštní společenství. Nehrál špatně, oni ho však první sezony z nějakých důvodů rádi posílali načas na farmu. Avšak Red Wings už jsou minulost. Teď až nečekaně dobře Hronek válí za jediný tým z kanadské Britské Kolumbie.