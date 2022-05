Jak se z „pouličního rváče“ stane bojovník za miliony? Pozadí MMA v Česku

Můžete si o tom sportu myslet, co chcete. Ale jedna věc je nezpochybnitelná, sledovanost MMA celosvětově neskutečně roste, podle mnohých zdrojů ze všech sportů nejrychleji. V návaznosti na to bychom hned mohli popisovat, jak rostou finanční odměny za zápasy v profesionálním ringu anebo to, jak vodí tatínkové (a také maminky) ani ne desetileté děti do tělocvičny s tím, že „chtějí dělat MMA“. Seznam Zprávy se ale raději vypravily za někým, kdo prostředí bojových sportů a především toho, čemu dnes všichni říkají MMA, perfektně zná, pomůže lépe pochopit souvislosti a také ukáže na sportovce, kteří by se v této ultimátní bojové disciplíně mohli už brzy prosadit nejen v České republice, ale třeba na mezinárodní úrovni.

Kdo je toho názoru, že „obhroublí násilníci“ k olympismu jako oslavě sportu nepatří, protože by ostatním sportům kazili image, toho je třeba trochu poučit. „Na prvních olympijských hrách v Řecku se soutěžilo hlavně v disciplínách spjatých s válečnictvím, s bojem. Běhalo se ve válečné zbroji, házelo se diskem, oštěpem… A mimo jiné tam byl také pankration, tedy boj dvou mužů nablízko, beze zbraní, tělo na tělo. Postupem času se pak tato disciplína začala rozdělovat na pěstní souboj, tedy něco jako box, a souboj naopak bez úderu, což byl z dnešního pohledu řecko-římský zápas,“ dává do historie bojových sportů stručně nahlédnout Petr Macháček.

Zajímavým aspektem disciplíny MMA je jednak zřetelná náklonnost k show. Kdo MMA nefandí, možná by řekl cirkus. A dokonce určitá míra spekulativnosti ve smyslu vybírání těch nejlepších pro zápas o titul. Není to vždy zcela transparentní, je to do jisté míry subjektivní, ale jen do chvíle, než se ti, o nichž se diskutuje, setkají tváří v tvář v kleci. A přesně o to v MMA jde. Bojovník MMA touží po jediném – bojovat o titul. A vyhrát.