V Česku se s ní už nikdo prát nechce. Největší nadějí MMA je 20letá dívka

MMA (Mixed Martial Arts) je podle mnohých zdrojů sportem, jehož sledovanost v celosvětovém měřítku roste ze všech nejrychleji. Logicky tak stoupají i finanční odměny za zápasy v profesionálním ringu, tedy vlastně v kleci, a tatínkové (dokonce i některé maminky) dnes vodí desetileté děti do tělocvičny s tím, že chtějí „dělat MMA“.

Zatím není MMA olympijským sportem, na rozdíl od boxu, juda, karate, řecko-římského zápasu a taekwonda. Vedou se však intenzivní jednání o tom, aby se v roce 2024 na olympiádě v Paříži mohlo představit jako ukázkový sport a za další čtyři roky by se v Los Angeles už mohlo poprvé válčit o olympijské medaile.

Všem, kdo si jako diváci nebo fanoušci chtějí k MMA najít cestu, radí česká legenda bojových sportů Petr Macháček: „Dívejte se na MMA takto: není vše povoleno, ale je třeba vše umět.“ MMA je desetibojem bojových sportů.

Koho sledovat

Podle redakce fightlive.cz, ale také podle samotných MMA bojovníků je jedním z vůbec největších talentů tuzemské scény 22letý Jakub Tichota. Svěřenec trenéra André Reinderse vlétl mezi profesionály jako tornádo a po takřka 50 amatérských výhrách momentálně čítá jeho bilance v profi kleci 5:0. Tichotův tréninkový parťák Miloš Petrášek o něm pro fightlive.cz řekl, že je velmi silný a komplexní zápasník, který mu i přes zhruba 20kilový váhový rozdíl dává obrovsky zabrat. Odborníci se shodují, že od tohoto borce můžeme už brzy čekat velké věci.

Petr Macháček Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Petr Macháček V prostředí bojových sportů se redakce Seznam Zprávy obrátila na Petra „Khru“ Macháčka, který je zdaleka nejúspěšnějším českým trenérem bojových sportů. Sám se nejprve věnoval boxu a karate, později zápasil ve volném stylu. Byl jedním z prvních, kdo se v České republice naplno věnovali thajskému boxu, ale také jiu-jitsu a dalším bojovým disciplínám, jež v popularitě postupně předstihlo MMA. Dnes je legendou českých bojových sportů, provozuje tělocvičnu a vede oddíl Hanuman Gym Praha, který je nejstarším oddílem bojových sportů v Česku. V našem projektu Sportovní talent roku je expertem pro bojové sporty.

Leo Brichta (22 let) je rodákem z Prahy a s bojovými sporty začínal v osmi letech. Na přání rodičů bylo jeho první disciplínou judo, to ho ale vůbec nebavilo, tak ve třinácti letech začal s postojovými disciplínami. V těch se naopak našel a dodnes tvoří základní stavební kámen jeho bojového stylu v MMA. Jeden z nejtalentovanějších českých zápasníků si v minulosti připsal několik cenných úspěchů v kickboxu a v thajském boxu, jeho aktuální bilance v MMA čítá devět výher a tři porážky.

Pokud se ovšem mají všichni shodnout, kdo je největší nadějí českého MMA v celosvětovém měřítku, je to žena.

Tereza Bledá

20letá bojovnice, původně z Mariánských Lázní, dnes žije v Praze. Odmalička sportuje, v minulosti se věnovala gymnastice, fotbalu a hlavně plavání, zkoušela i box. V 15 letech už se ale vydala cestou bojovnice MMA. „Přitahovalo mě to odmalička, vždycky mě bavilo zápasit,“ říká Tereza.

Dnes už se ale na MMA dívá více s rozvahou. „Baví mě učit se nové techniky, studuju všechny detaily, vzdělávám se.“ Fyzický trénink, ať už čistě silový, nebo nácvik boje s tréninkovým partnerem, absolvuje i šestnáctkrát týdně, jak ale sama říká, zápasení má v hlavě prakticky nepřetržitě. Sledování svých zápasů, zápasů soupeřů, mentální trénink, to vše je pro ni důležité.

Zápasí v kategorii do 57 kilogramů, což je zhruba střed, v nejvyšší váhové kategorii bojují ženy nad 65 kilogramů. Tereza je ve smyslu tělesné konstituce velmi štíhlá. Ale má sílu. Její silnou stránkou je boj na zemi, kde dokáže sílu uplatnit. „Take down, wrestling, to je můj styl, v tom jsem silná. Ale mám i nedostatky,“ přiznává s lehkým úsměvem.

„K soupeřkám mám většinou respekt a když se ke mně chovají slušně, chovám se slušně i já,“ dodává. Jenomže o tom dnes MMA není. Promotéři chtějí bitvu na všech frontách od samého začátku. Samozřejmě, že je to divadlo, ale taková je realita. Zápasy MMA musí být vyhecované, diváci chtějí vidět zápasy dvou bojovníků, kteří se nenávidí. „V tom jsou holky v porovnání s chlapy slabší. Je nás míň, tak si svých soupeřek umíme i vážit.“

V Česku už se s ní nikdo prát nechce. Vloni senzačně porazila veteránku Lucii Pudilovou, doposud jedinou Česku, která kdy bojovala pod křídly nejprestižnější světové organizace UFC. To je vlastně Liga mistrů MMA. Ani soupeřky ze zahraničí se teď o souboj s Terezou Bledou nijak hromadně nehlásí. Je mladá, 20 let je v prostředí MMA zápasníků stále něco jako juniorský věk (těm nejlepším většinou bývá okolo třiceti). I přes své mládí je dobrá. Nebezpečná. Mezi profesionály zatím zápasila pětkrát, vždy zvítězila. „Jsem teď pro ně soupeř, se kterým se těžko vyhrává a přitom se dá hodně ztratit.“ Prohrát s teprve 20letou holkou, která na mezinárodní scéně ještě velké jméno nemá, se nikomu nechce. Mohlo by to hodně bolet.

Tereza Bledá nemá malé cíle. „Chci pás UFC.“ Zápasení dává maximum, na nic jiného není čas. Buduje si kariéru profesionální zápasnice MMA, i když ví, že to je dlouhá cesta. Má stanovenou cenu, za kterou půjde zápasit, a protože vyhrává, postupně ji zvyšuje. Ale kdo chce, aby Tereza Bledá bojovala v jeho kleci, může si být jistý, že fanoušci MMA se určitě přijdou podívat. Už brzy by to mohl být zápas organizace UFC, tedy světová extraliga.

„Pro Evropana není snadné se do americké UFC dostat. Konkurence je obrovská, ale hrají tam roli i takové věci jako třeba víza. Člověk musí být ready, když ten okamžik přijde se vším všudy. Když dostanu šanci, musím ji využít. To znamená rychle s připravit, zápasit… A vyhrát.“