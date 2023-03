Jessica Digginsová se zařadila v Planici mezi největší hvězdy

Blonďatou Američanku „Džes“ musíte mít rádi. Emotivní běžkyně kolem sebe šíří nebetyčný optimismus a skvělou energii, a když vyrazí ze startovní čáry, buší do toho celý závod tak, až se bojíte, aby ji z cíle nemusela odvážet sanitka.

Jessica Digginsová není velkou světovou běžeckou megastar, ale hodně dobrá je. Už má zlato, stříbro a bronz ze dvou olympiád a dvě zlata, dvě stříbra a dva bronzy ze čtyř mistrovství světa. Vyhrála 14 závodů Světového poháru a 46krát stanula na pódiu. V sezoně 2021 ovládla i celkové pořadí Světového poháru. To není špatná bilance.

„Rodiče mne postavili na lyže skoro dřív, než jsem uměla chodit. Každý víkend mě strčili do batohu a jeli jsme lyžovat. Já tahala tátu za vlasy a křičela: rychleji! Připojili jsme se jako rodina k Minnesotské mládežnické lyžařské lize a trávili každou neděli celou zimu hraním her a učením lyžování. A pak jsme to zakončili sáňkováním a horkou čokoládou,“ vypráví Digginsová o svých začátcích.