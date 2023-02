Zázračná Astrid. Končila, pak vyhrála Vasův běh, teď má i velkou medaili

Slindová až dosud žila pořádnou sportovní houpačku. Od roku 2008, kdy poprvé nastoupila do světového poháru, to byla ze severského pohledu jedna velká bída. Na MS do 23 let získala ještě 2. a 4. místo a pomohla Norkám vyhrát štafetu. Ale jinak šest let ve „svěťáku“ prakticky jen paběrkovala. Nic nevyhrála, ani jednou nebyla na pódiu. Když ji trenéři povolali občas do vrcholného závodu, byla ráda, že dojela kolem 30. místa. Čas plynul a najednou už nebyla nadějnou juniorkou, ale marně se plahočící závodnicí, které ujížděl vrcholový sportovní vlak.