Supertalent Marco Odermatt byl ve Francii nejlepší

Ještě důležitější přitom je, ve kterých disciplínách uzmul zlato. Ve sjezdu a zároveň v obřím slalomu. Ve dvou naprosto odlišných lyžařských uměních. Je to poprvé po 14 letech, kdy se to někomu podařilo. Před ním naposledy Norovi Akselu Lundu Svindalovi v roce 2007 ve švédském Are. Před Svindalem komusi v lyžařském pravěku.