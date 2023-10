„Ještě není konec.“ Legendární „Cannonball“ zkusí zlomit rekord Tour de France

Osmatřicetiletý jezdec Mark Cavendish již během květnového závodu Giro d'Italia oznámil, že hodlá letos v zimě svou zářivou kariéru ukončit. Nyní ale potvrdil , že svůj odchod do sportovního důchodu odloží a v roce 2024 naposledy pojede Tour de France.

Závodit bude s týmem Astana Kazachstán, do něhož přišel před touto sezonou.

Cavendish, který si během neuvěřitelné kariéry vysloužil přezdívku Cav Cannonball (dělová koule - pozn. red.), totiž do letošní sezony vstupoval s nadějemi na překonání rekordu v absolutním počtu etapových vítězství na Tour de France. Ty ale náhle skončily v červenci, kdy si po těžkém pádu zlomil klíční kost. Jeho počet vítězství se tak zatím stále rovná belgické legendě Eddy Merckxovi - oba jezdci stojí na 34 vítězstvích.

„Byl jsem na konec připravený, byl jsem v klidu, ale čím víc jsem toho v létě najezdil… Prostě miluju jízdu na kole. Mluvil jsem s dětmi a ptal jsem se ‚Co by měl táta dělat?‘ A ony řekly, abych pokračoval. Tak jsme tady, ještě jeden rok!“ dodal v emotivním projevu .

„Jsem přesvědčen, že skutečný šampion by takto ukončit kariéru neměl. Proto jsem se Marka zeptal, jestli za pár let nebude litovat, že to ještě znovu nezkusil. Navrhl jsem mu, aby své rozhodnutí přehodnotil a ještě se jednou pokusil vyhrát etapu na Tour de France,“ řekl.