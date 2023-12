Komu dnes chybějí ruští sportovci na světové scéně? Málokomu

Ať se podíváte na kterékoli sportovní odvětví, ruští sportovci nikde nikomu moc nechybí. Poté, co před rokem zahájila Moskva invazi proti Ukrajině, vyvstaly obavy, že embargo může být ze sportovního hlediska hodně kontraproduktivní.

Dnes, téměř dva roky od vpádu ruských vojsk, už to vlastně nikoho nezajímá. Ruské sportovce na světové scéně nikdo moc nepostrádá s jedinou výjimkou. Samotného Ruska. A budou to právě ruští sportovci, komu bude kriticky chybět kontakt se světem.

Je to vlastně horší než všechny pesimistické předpovědi. A poučení z toho je hned trojí. Rusko už dlouho není onou obávanou velmocí, která útočila při velkých soutěžích na medaile na všech frontách. Zadruhé se ukazuje, že v dnešním sportovním světě je tak velká konkurence, že výpadek země, jejíž sportovci se dlouhodobě pohybují pouze v jistém nadprůměru, nikoho netrápí. A zatřetí platí i ono kruté rčení – sejde z očí, sejde z mysli.

Podobně Rusové hrají spokojeně a navíc dobře i vrcholový tenis. Mužů bylo v okamžiku psaní článku v první padesátce šest, žen také šest plus dvě výborné hráčky Běloruska (Sabalenková a Azarenková).

To, že se ruský národní hokejový tým neúčastní MS v hokeji, neznamená sportovní úpadek vrcholné soutěže. Za posledních deset let Rusové vyhráli MS jen jednou a jednou byli druzí. Jistě, to není špatné, ale ani ohromující. Že dnes chybějí, je škoda, ale i bez nich je konkurence tak velká, že se vlastně nic neděje.