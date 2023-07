Konopí je v NBA něco jako víno, občas si dá skoro každý, říká Kevin Durant

Hráči NBA již nemají zakázáno užívat konopí, píše BBC . Liga a její svaz podepsaly minulý měsíc novou kolektivní smlouvu, která marihuanu odstraňuje ze seznamu zakázaných látek. Čtyřiatřicetiletý Durant se také zmínil o tom, že konopí je běžně užíváno v lize, že „je to v tuto chvíli něco jako víno“.

„Vlastně jsem mu zavolal a zasadil se o to, aby marihuanu vyřadil ze seznamu zakázaných látek,“ řekl Durant. „Prostě jsem měl pocit, že se to v celé zemi, po celém světě, stává tématem, že stigma za tím už není tak negativní jako předtím. Neovlivňuje to člověka žádným negativním způsobem.“