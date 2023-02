Historický okamžik v NBA. LeBron James zlomil největší z rekordů

Ukořistil ho jiné ikoně NBA Kareemu Abdul-Jabbarovi, který dominoval nejlepší lize světa od konce 60. do konce 80. let. To číslo je závratné – 38 387 bodů. James rekord překonal na závěr třetí čtvrtiny zápasu jeho LA Lakers s Oklahoma City Thunder. Tehdy střelou ze střední vzdálenosti získal 36. bod v zápase, přesně tolik potřeboval, aby rekord padl.

With this bucket, LeBron James moves past Kareem Abdul-Jabbar to become the NBA’s all-time leading scorer! pic.twitter.com/N6V5RxPe6r — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 8, 2023

LeBron James i v 38 letech pořád hraje jako Bůh, má v průměru 27,2 bodu na zápas. Zároveň je prvním aktivním hráčem NBA, který se stal nedávno dolarovým miliardářem. Každý druhý kluk planety zná tenisky s jeho jménem. To jméno je dnes symbolem bohaté a prosperující firmy.

Kariéra jako hrom, řekli byste. Přesto „King James“, kluk z chudých poměrů města Akron, musí donekonečna dokazovat, že je aspoň tak dobrý jako legenda Michael Jordan. Je v tom i hodně iracionálního. Jordan se prakticky celý život držel jednoho týmu – Chicago Bulls. Až v závěru kariéry hrál za Washington Wizards.

Naopak LeBron James si zavařil „zradou“ Cleveland Cavaliers, potom i dalšími přestupy. A k basketu přistoupil jako k velkému byznysu. Ne že by peníze Michaela Jordana nezajímaly, ale LeBron tohle dotáhl k dokonalosti. Proslavil se jedinečným přístupem ke smlouvám. Obvykle podepisoval kratší smlouvy, aby maximalizoval své výdělky. To byl teprve začátek.

Je skutečně málo sportovců, kteří by tak kombinovali famózní kariéru s byznysovými a dalšími aktivitami. Vlastně by se všichni mohli od „King Jamese“ učit. Dnes je jeho jméno obří společností, která zaměstnává stovky lidí a dávno už překročila hranice USA.

Na druhé straně si ty peníze opravdu zaslouží. Dodnes totiž dává basketu maximum. Hráč Los Angeles Lakers vyhrál čtyři šampionáty NBA, čtyřikrát byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem ligy. K tomu má čtyři ocenění MVP z finále NBA, tři ocenění All-Star MVP, navrch dvě zlaté olympijské medaile a jednu z mistrovství světa.

Podobně „jede“ i ve světě byznysu. LeBron během své 20leté kariéry v NBA vydělal 432 milionů dolarů. Podepsal dvouleté prodloužení smlouvy s Lakers za 97 milionů dolarů, což mu dá 141 milionů dolarů během tří let.

Kromě platu v NBA si vydělá zhruba 90 milionů dolarů ročně mimo palubovku. Má lukrativní smlouvy s giganty jako AT&T, Walmart, Intel, Kia a dalšími. Také dlouhodobý sponzoring s Beats by Dre – sluchátka od této značky dokonce daroval hráčům svého oblíbeného univerzitního fotbalového týmu.

A samozřejmě má naprosto gigantickou dohodu s Nike. Společnost s ním hned po střední škole nejprve podepsala sedmiletou smlouvu na 93 milionů dolarů. V prosinci 2015 pak ale uzavřeli doživotní smlouvu, která bude mít hodnotu jedné miliardy dolarů. Pro LeBrona dokonce postavili sportovní centrum s halou.

Je důvtipný, chytrý ve finančních záležitostech. Je pro mě úžasné, jakou vyspělost předvádí. Warren Buffett

Je to právě z velké části díky jeho dohodě s Nike, že se stal superboháčem s čistým jměním ve výši jedné miliardy dolarů. Forbes odhaduje, že „King James“ vydělal více než 900 milionů dolarů z podpor a dalších obchodních aktivit.

A pak jsou tu samozřejmě sociální sítě. Odhaduje se, že za jediný sponzorovaný příspěvek na instagramu vydělá asi 428 000 dolarů.

Stejně jako se sportovními přestupy to má James i s firmami. Dřív měl smlouvu s McDonald’s, ale vzdal se 15 milionů dolarů, když se rozhodl ji v roce 2017 neprodloužit. Místo toho se spojil se společností Blaze Pizza, kde byl i zakládajícím investorem.

Podobný krok učinil v roce 2021, když opustil dlouholetého sponzora Coca-Colu / Sprite, kvůli dohodě s konkurenční PepsiCo a její značkou Mountain Dew. Stal se také investorem tequily Lobos 1707 a pro reklamu si neváhá vzít její láhev v kožené brašně navržené Sheronem Barberem.

Pro Cleveland měl obří hodnotu

A teď něco k pozadí jeho odchodu z Clevelandu v roce 2018. Ekonomové odhadli, že on sám měl pro město Cleveland hodnotu až 0,5 miliardy dolarů. Takže když pak podruhé odešel do Los Angeles Lakers, byla to i obrovská finanční rána. Už asi tušíte, proč byl kolem toho vždy takový humbuk.

LeBron vlastní dokonce část fotbalového klubu anglické Premier League Liverpoolu FC. Nejprve koupil dvouprocentní podíl za zhruba 6,5 milionu dolarů. Později podíl vzrostl na hodnotu asi 32 milionů dolarů. A v roce 2021 to zdvojnásobil, když koupil Fenway Sports Group (mateřskou společnost Liverpoolu FC), aby se stal spoluvlastníkem Boston Red Sox.

Tohoto byznysového řádění slavného basketbalisty si nemohl nevšimnout ani miliardář Warren Buffett. O LeBronovi řekl: „Je důvtipný, chytrý ve finančních záležitostech. Je pro mě úžasné, jakou vyspělost předvádí.“

Mohli bychom pokračovat snad donekonečna. Jeden lukrativní obchod za druhým, takže si nakonec říkáte, kde na svůj byznys LeBron James bere čas, když přitom dál skoro obden hraje.

Pojďme si raději rychle ukázat, jak umí „King Jones“ i utrácet. Asi vás moc nepřekvapíme – auta, domy, šperky… Samozřejmě že má Rolls-Royce Phantom s televizory v zadních sedadlech a také Porsche 918 Spyder. Další Porsche koupil k narozeninám své matce, zatímco manželce věnoval Ferrari Testarossa. Sám prý na tréninky a zápasy jezdil autem Kia. Ne, nebojte, není to obyčejný Ceed, ale luxusní model K900 s koly, která nesla jeho osobní logo.

Když nastoupil do Miami Heat, koupil dům v Coconut Grove za devět milionů dolarů. Prodal ho se ziskem čtyř milionů dolarů. Dále vlastní areál o rozloze 10 000 čtverečních metrů v rodném městě Akron v Ohiu. V minulosti tam pro celý tým pořádal Den díkůvzdání. V roce 2017 pak koupil sídlo v Los Angeles za 23 milionů dolarů, které má deset ložnic a onyxový bar.

Šetří na mobilních datech

Na druhé straně LeBron kolem sebe šíří zvěsti, že je skromným chlapíkem, který nerad utrácí. Prý nepoužívá telefon, pokud není na wifi: „Ne, to nedělám. Nezapínám datový roaming, nekupuji žádné aplikace, stále mám Pandoru s reklamami.“ Když to operátor uslyšel, nabídl LeBronovi bezplatný prémiový účet.

Zároveň ale utratí hodně peněz za péči o své tělo, aby se udržel ve formě – 1,5 milionu dolarů ročně.

Využívá například kryoterapeutickou komoru, v níž vystavuje tělo mrazu, aby zmírnil bolest a zlepšil regeneraci svalů. K tomu zaměstnává bývalého člena Navy SEALs jako biomechanika, trenéra na regeneraci, osobní kuchaře a masérky. Do tělocvičny si někdy zajde i s Markem Wahlbergem. A i doma má velkou posilovnu, ledovou vanu a vířivku.

Spoluhráč Mike Miller o něm říká: „Tam, kde to spousta lidí nedělá, on dává hodně za péči o tělo. Mnoho lidí si myslí, že je to velký výdaj, jenže tento velký výdaj mu umožňuje vydělat dlouhodobě mnohem víc peněz.“

A pak je tu jeho ikonické tetování. Využívá jedny z nejexkluzivnějších tatérů v USA – Bang Bang Tattoo v New Yorku, kde si účtují minimálně 500 dolarů za hodinu. Mezi jejich další zákazníky patří jen namátkou Rihanna, Justin Bieber nebo Katy Perry.

Své ženě Savannah Brinsonové, s níž se poznal na studiích a má s ní tři děti, koupil zásnubní prsten v hodnotě 300 000 dolarů. Jejich svatba v roce 2013 byla velkou třídenní party v San Diegu. Pak ji odvezl na líbánky do Itálie a Řecka.

A svého bývalého trenéra Knicks Davida Fizdalea dostal do reklamy Samsungu. Dal mu to jako svatební dar. A nejen to. Fizdale dokonce dostal zaplaceno a nazval to jako „pěkný malý šek pro asistenta trenéra“.

Stal se i velkým fanouškem vína, ale obecně se prý rád drží stranou bulvárních drbů. Dokonce jezdil na kole na zápasy, když hrál v Miami. Kola ostatně miluje, koupil dokonce čtyřprocentní podíl ve společnosti Canyon Bicycles za 30 milionů dolarů.