Miliardář z NBA. Jak se z chudého kluka stala absolutní celebrita

37letý LeBron James se stal jako první aktivní hráč NBA miliardářem. Dolarovým miliardářem. Je dokonalým naplněním amerického snu. Mužem, navíc Afroameričanem z nuzných poměrů, který se díky talentu, píli a notné dávce štěstí vyšplhal až k nejvyšším metám.

„King James“ nebo také „The Chosen One (Vyvolený)“, který hrál od roku 2003 až do dneška jen ve třech týmech – Cleveland Cavaliers, Miami Heat a Los Angeles Lakers. Je čtyřnásobným šampionem NBA, kdy získal zároveň titul nejužitečnějšího hráče finále. Čtyřikrát se stal nejužitečnějším hráčem NBA a 18× byl zařazen do All Stars. Má dvě zlaté olympijské medaile a jednou se stal mistrem světa.

LeBron je celebritou prvního stupně a pro všechny kluky, kteří se pohybují u dna americké společnosti, musí být obrovským vzorem. Samozřejmě že mu hodně pomohly geny – 206 cm, 113 kilo živé váhy a vrozená výbušnost, to jsou skvělé tělesné předpoklady pro špičkového basketbalistu.

Nesmíš se bát selhání. Je to jediný způsob, jak uspět. Nebudeš úspěšný pořád a já to vím. LeBron James

Jakkoli bývali předchozí hráči skvělí, nikdy se nemuseli vypořádávat s nepřetržitým tlakem médií 21. století tak jako tento muž. Trvá to už roky. Začalo to tím, že ho časopis Sports Illustrated ještě jako teenagera označil za „Vyvoleného“. Fanoušci ho milovali, ale nic mu zároveň neodpustili. I proto ho zlí jazykové někdy označovali za nejpřeceňovanějšího hráče NBA.

V raném dětství to přitom na žádnou velkou kariéru nevypadalo. Dostal sice to neobvyklé „francouzské“ jméno LeBron (Hnědovlasý), ale otce Anthonyho McClellanda vlastně nepoznal. V kriminálu byl víc než venku.

Otec v kriminálu, živoření v Akronu

Matce Glorii Marii Jamesové bylo 16 let, když se 30. prosince 1984 narodil v porodnici ve městě Akron v Ohiu, kterému tehdy kraloval gumárenský průmysl. Mimochodem, pochází odtamtud i další vynikající basketbalista Stephen Curry nebo trochu surrealistická postpunková skupina Devo.

Gloria žila ještě s matkou, svými dvěma bratry a babičkou. Neúplná rodina od začátku živořila. První roky dětství nebyly snadné. Kluk se stěhoval z místa na místo, zatímco matka Gloria bojovala o to, aby vůbec někde dostala slušné místo. Uvědomovala si, že synovi by bylo lépe ve stabilní rodině, a tak se LeBron nakonec přestěhoval k jistému Franku Walkerovi, místnímu trenérovi mládežnického amerického fotbalu.

Walker musel být frajer a pro LeBrona záchrana. Dal mu domov a zároveň rozpoznal, že má budoucnost basketbalisty. Šikovný vytáhlý LeBron díky němu začal už v páté třídě pořádně s basketem.

Hrál soutěž AAU za Northeast Ohio Shooting Stars a slavil s ním úspěchy na místní i národní úrovni. James a jeho kamarádi Sian Cotton, Dru Joyce III a Willie McGee si říkali „Fab Four“ a dařilo se jim. Táhli to spolu na život a na smrt a slíbili si, že půjdou všichni i na střední školu. A tak se také stalo.

Do školy mezi bílé

Přihlásili se na St. Vincent–St. Mary High School, soukromou katolickou školu s převážně bílými studenty. Samozřejmě že se to neobešlo bez kontroverzí v místní komunitě, ale LeBron nakonec školu proslavil a také jí později pomohl. Už jako slavný hráč a milionář jí věnoval milion dolarů, aby mohla zrenovovat svou basketbalovou halu. Dnes nese jméno LeBron James Arena.

„Vyvolený“ byl mimořádný už jako mladík, všichni to viděli a média o něm začala psát jako o budoucí superhvězdě. Třikrát získal ocenění „Mr. Basketball“ Ohia na střední škole. A tak v 18 letech musel zákonitě přijít klíčový okamžik. V draftu NBA 2003 si ho vybral tým Cleveland Cavaliers ze sousedního města. A pozor, ještě před profesionálním debutem podepsal smlouvu s Nike v hodnotě 90 milionů dolarů. Tady už tušíte, proč se asi nakonec stal tak bohatým.

Ne každý ví, že jeden z nejslavnějších basketbalistů mohl ale klidně skončit u úplně jiného sportu – amerického fotbalu. Bůh ví, jak by to dopadlo. V prvních dvou ročnících hrál ve fotbalovém týmu St. Vincent–St. Mary na pozici wide receivera, specialisty na chytání přihrávek. Na konci druhého ročníku pak pomohl dovést ještě jako junior univerzitní tým Notre Dame Fighting Irish do státního semifinále. Dodnes se hodně spekuluje o tom, že mohl slavit úspěchy i v NFL.

Ale LeBron se rozhodl pro basket a začal hrát za Cavaliers. A hned v první sezoně 2003/04 zazářil. Byl jmenován nováčkem roku NBA a vytvářel mnoho nových hráčských rekordů. Tak to šlo až skoro do dneška.

Jak zbohatl?

Teď k tomu bohatství. LeBron to s penězi umí tak jako s basketbalem. Na rozdíl třeba od Mikea Tysona a dalších hvězd mu nuzné poměry v dětství pomohly si peněz vážit.

A také měl štěstí na manažery. Začal se známým Aaronem Goodwinem, který byl u jeho prvních kontraktů. V roce 2005 ho vystřídal Leon Rose, jenž LeBronovi pomohl dojednat čtyřletý kontrakt s Miami Heat, ale nakonec skončil v roce 2012 u Riche Paula. To je mimochodem ten chlapík, který teď randí se zpěvačkou Adele.

Po střední škole si Paul našel zvláštní byznys – prodej historických sportovních dresů. Kupoval je z Atlanty a prodával v Clevelandu. S LeBronem ho svedla náhoda. V roce 2002 se potkali na letišti v Akronu, kde na Jamese udělal dojem Paulův autentický dres hráče amerického fotbalu Warrena Moona. Oba si vyměnili telefony a Paul brzy prodal Jamesovi dres basketbalisty Magica Johnsona a dalšího fotbalisty Joea Namatha Ramse.

S Paulem a dávnými kamarády Maverickem Carterem a Randym Mimsem nakonec založil sportovně-marketingovou společnost LRMR, která se nyní stará o basketbalistovy zájmy.

Během kariéry se „Král James“ proslavil jedinečným přístupem ke smlouvám v NBA. Obvykle se rozhodl podepisovat kratší smlouvy, aby maximalizoval svůj výdělkový potenciál. O smlouvě s Nike na 90 milionů dolarů z roku 2003 už jsme psali. Za tři roky se s Cavaliers dohodl na tříletém prodloužení smlouvy o 60 milionů dolarů. Byl to chytrý tah, protože namísto čtyřletého maxima mu to umožnilo po sezoně 2009/10 jako neomezenému volnému hráči hledat novou smlouvu za více peněz.

Mezitím v roce 2007 se už umístil na prvním místě v žebříčku lidí s největšími výdělky do 25 let časopisu Forbes s ročním výdělkem v hodnotě 27 milionů dolarů. A když pak v roce 2016 podepsal během svého druhého působení u Cavaliers tříletou smlouvu, poprvé v kariéře se stal nejlépe placeným hráčem NBA.

Nike, Sprite, McDonald's…

„Král James“ má kromě Nike velmi zajímavé smlouvy i s dalšími značkami – Sprite, Glacéau, Bubblicious, Upper Deck, McDonald's nebo State Farm. S Nike vydal šest označených druhů bot a čtvery doplňkové. Hrál mimo jiné v sérii reklam zvaných „The LeBrons“.

Dá se říci, že se angažoval i politicky. V červnu 2008 věnoval 20 tisíc dolarů do volebního výboru Baracka Obamy. V říjnu stejného roku se mu podařilo shromáždit skoro 20 000 lidí v Quicken Loans Areně na sledování půlhodinového televizního spotu Baracka Obamy s názvem American Stories, American Solutions.

Zatímco Forbes hodnotil LeBrona jako jednoho z nejvlivnějších světových sportovců, časopis Time ho zařadil pro rok 2017 dokonce mezi 100 nejvlivnějších lidí na světě.

V březnu 2008 se stal prvním černochem a zároveň třetím mužem celkově po Richardu Gereovi a Georgi Clooneym, který se objevil na obálce časopisu Vogue, když pózoval se supermodelkou Gisele Bündchenovou. Pak se objevil na titulní stránce únorové edice magazínu GQ. Je o něm hodinový speciál pro televizní stanici ABC, založený na jeho životních osudech. A také film More Than a Game.

Kromě toho, že na střední škole kouřil marihuanu, LeBron moc průšvihů v životě neudělal. Dodnes žije se svojí láskou ze střední Savannah, s níž má tři děti – syna LeBrona Jr., Bryce Maximuse a nejmladší dcerku Zhuri.

Velký malér – přestup

Jeho největším „malérem“ byl přestup od Cavaliers do Miami Heat v roce 2010. Tady v Evropě to těžko můžeme pochopit. Ale celý Cleveland to tehdy považoval za největší zradu od přesunu fotbalového týmu Cleveland Browns do Baltimoru.

I kvůli kontroverznímu načasování oznámení padala dramatická prohlášení. LeBronovo rozhodnutí bylo prý „sobecké“ a „bezcitné“ a šlo o „zbabělý podraz“. Fanouškové pálili dresy a ke kritice se přidaly i bývalé hvězdy NBA včetně Michaela Jordana, podle nichž měl „samozvaný Král James“ zůstat v Clevelandu a pokusit se jako „ten správný chlap“ vyhrát play-off.

Jak dnes víme, ani to LeBrona nezlomilo. Navíc se jednou stejně asi dostane do nebe za to, že zachránil basketbalového kolegu Carmela Anthonyho z vody během plavby na Bahamách. Plavali tehdy z lodi tam a zpět k malé jeskyni. Všichni se vrátili – až na Anthonyho, který najednou zjistil, že ho proud unáší doprostřed oceánu. Z lodi ho kvůli vlnám neviděli a už to prý vypadalo hodně špatně. Pak LeBron skočil do vody, doplaval k němu a pomohl mu dostat se zpět.

Ke Cavaliers se nakonec „Král James“ stejně vrátil a dnes hraje a žije v Los Angeles. Bydlí tam v tiché luxusní čtvrti Brentwood v sídle ve stylu východního pobřeží o rozloze 870 metrů čtverečních zhruba za 21 milionů dolarů (skoro půl miliardy korun). Kromě toho nedaleko koupil ještě jeden dům za 23 milionů (přes půl miliardy korun). V lednu 2009 lékaři na klinice v Clevelandu objevili výrůstek na pravé straně jeho čelisti. Výsledky biopsie ukázaly, že se u něj rozvinul nezhoubný nádor čelisti, což vyžadovalo pětihodinovou operaci.

Možná i kvůli tomu hodně investuje do svého zdraví, osobních kuchařů či fyzioterapeutů. Má náročný cvičební režim, ale také stravovací návyky, které někteří považují za atypické pro vrcholového sportovce. Prý jí s každým jídlem dezert a večer si dá víno, protože věří, že je dobré pro jeho srdce.