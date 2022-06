Ženský tenis teď nestojí za nic, řekla ředitelka. To neměla dělat

Její výrok vyvolal bouři nevole u části fanoušků hlavně ženského tenisu i mezi samotnými tenistkami. A Mauresmová se nakonec za výrok omluvila s vysvětlením, že byl vytržen z kontextu. Věci ale nejsou zdaleka černobílé a přinejmenším v zákulisí se o tom bude diskutovat ještě hodně dlouho.

Co se vlastně stalo a proč Mauresmová řekla to, co řekla? Kdo se díval na ženské zápasy na letošním French Open jako nezávislý nadšený fanda, dovtípí se. Zjednodušeně, mužské zápasy byly velmi často dramatickými bitvami, kde si to ve čtyřsetových a pětisetových bitvách rozdávali ostřílení favorité Nadal, Djokovič, Medveděv, Zverev nebo Čilič na jedné straně, na druhé pak talentovaní mladíci Alcaraz, Ruud nebo Rune.

V ženské části turnaje nebylo jasné vůbec nic – zda zápas bude zajímavý, dramatický nebo nudný. Divák se přestával orientovat v tom, kdo je favoritka a kdo ne, s výjimkou Polky Swiatekové, která čněla vysoko nade všemi. Do semifinále se kromě ní dostala až 20. hráčka žebříčku Kasatkinová, 18. Gauffová a nenasazená Trevisanová. Už v prvním kole vypadly například nasazené Samsonovová, Muguruzaová, Kontaveitová, Džabúrová, ale i Ósakaová nebo Krejčíková. Ve druhém Halepová, Ostapenková, Collinsová, Raducanuová, ale i Karolína Plíšková, Kvitová nebo Siniaková… A ve finále pak Polka vyprovodila Gauffovou rozdílem třídy.

Mým cílem, když jsem každý den dělala rozvrh, bylo dát do večerního rozvrhu ženský zápas. Ale upřímně přiznávám, že to bylo těžké. Bylo těžké více než jednou najít „zápas dne“ mezi ženami. Amélie Mauresmová

Mauresmová je bývalá vynikající hráčka, tenisová jednička, vítězka Wimbledonu a Australian Open. Zasazovala se vždy za rovná práva ženského tenisu a byla i výbornou tenisovou trenérkou. Mimochodem, stala se první ženou, která trénovala mužského tenistu ze špičky žebříčku ATP – byl to Andy Murray. Dnes má první rok významnou funkci ředitelky slavného antukového turnaje a je tou poslední osobou, která by o vlastní akci chtěla říkat blbosti a nepravdy. I když se asi ještě bude učit diplomacii.

42letá Francouzka, která žije v Ženevě, sama žádnou přestřelku nezačala. Její kontroverzní reakce se zrodila na tiskové konferenci během turnaje, kde čelila kritice, že pouze jediný z deseti večerních „prime time“ zápasů hrály ženy. Zbylých devět patřilo mužskému tenisu. Proč, ptali se jí? A Mauresmová to poctivě vysvětlila – podle ní zápasy mužů byly prostě přitažlivější pro diváky.

„V této době se necítím – jako žena a bývalá tenistka – špatně ani nespravedlivě, když říkám, že právě teď jsou přitažlivější zápasy mužů,“ řekla Mauresmová na tiskové konferenci během turnaje. „Mým cílem, když jsem každý den dělala rozvrh, bylo dát do večerního rozvrhu ženský zápas. Ale upřímně přiznávám, že to bylo těžké. Bylo těžké více než jednou najít „zápas dne“ mezi ženami.“

Problém byl i v tom, že ženské zápasy netrvaly moc dlouho. Souboj druhého kola mezi Cornetovou a Ostapenkovou například 1 hodinu a 41 minut. Mauresmová proto nechtěla ošidit večerní fanoušky (pro něž byl nachystán jen jeden zápas) a chtěla jim nabídnout ty nejlepší bitvy, atraktivní a dlouhé, aby si je užili.

Mauresmová tedy uvažovala jako „dobrý hospodář“. Upřesnila, že se bude snažit změnit formát nasazení hráčů na turnaj, který ani nebyl jejím rozhodnutím. „Příští rok, abychom byli spravedlivější k hráčkám, by bylo dobré dát na večer možná dva zápasy nebo zápas žen plus čtyřhru,“ vysvětlila.

Někteří mohou říkat, že je ženský tenis nepředvídatelný a dívky nejsou konzistentní, ale na druhou stranu právě to může být opravdu přitažlivé a může to skutečně přilákat více lidí. Iga Swiateková

Francouzka to ale stejně schytala. Například tenisová legenda, Američanka Pam Shriverová, řekla listu The Washington Post, že Mauresmová překročila přijatelnou hranici. „Proč musela urážet ženský tenis?“ zeptala se. „Opravdu bolí, když bývalá hráčka, nyní turnajová ředitelka, která se zapsala do historie jako trenérka špičkového mužského hráče, odsuzuje ženský tenis tak, jak to udělala. Její slova byla neomluvitelná,“ dodala Shriverová.

Podobně Martina Navrátilová v krátkém tweetu uvedla, že je komentáři Mauresmové velmi zklamaná. Odpovědi na Twitteru už ale tak jednoznačné nebyly. Zatímco někteří dávali Martině za pravdu, jiní ne. „Nemá pravdu (Mauresmová)? Bez Sereny, Venus, Šarapovové, Ósakové, která teď nedominuje, ženskému tenisu teď chybí superstar. Muži mají Rafu, Novaka, Carlose, Meddyho, Zvereva, Tsitsipase,“ napsal Second Serve Ace.

Mezitím se ozvala i světová jednička Swiateková, která má pozoruhodnou sérii přes 30 vítězství v řadě. „Je to trochu zklamání a překvapení, protože také hrála na WTA,“ řekla Swiateková na tiskové konferenci. „Chci, aby můj tenis byl také zábavou. V těch nejtěžších chvílích se vždycky utvrzuji, že hraju i pro lidi. Myslím, že je to osobní názor každého člověka, jestli má rád mužský tenis, nebo ženský tenis víc, nebo stejně.“

Polka zdůraznila, že ženský tenis má spoustu výhod. „Někteří mohou říkat, že je nepředvídatelný a dívky nejsou konzistentní, ale na druhou stranu právě to může být opravdu přitažlivé a může to skutečně přilákat více lidí.“

Ale to je právě otázka. Mauresmová totiž reagovala na to, co viděla ona i ostatní diváci. Zohledňovala plné a poloprázdné stadiony a to, jak to pak třeba působí v televizních přenosech. Ženský tenis zrovna v této fázi nehýří super bitvami, jako například za zlatých časů sester Williamsových.

Francouzka nechtěla rigidně trvat na pravidlech rovnovážnosti za každou cenu.