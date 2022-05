Hraje se největší zápas historie tenisu, říká muž, kterému věřte

Mohli byste o té dvojici napsat knihu, natočit film. Bylo by to neskutečné drama. Podobné to bylo i s Bjornem Borgem a Johnem McEnroem. Rafael Nadal a Novak Djokovič (a samozřejmě i Roger Federer) však dovedli tenis k absolutní dokonalosti. Dostali se někam ještě mnohem dál než nejlepší hráči předchozích generací. Byli univerzální a vy jste nikdy nevěděli, kdo vyhraje.

Jejich úterní čtvrtfinálový střet na French Open je mnohými označován za předčasné finále. Berte to ale s rezervou, jestli se bude dařit Carlosi Alcarazovi, tak také něco uvidíte.

Ten zápas má ale ještě jeden rozměr. Pravděpodobně je to Nadalova derniéra, pak by to byl i poslední souboj těch dvou. Bývalý světový tenista, dnes znalec a komentátor Eurosportu Mats Wilander ho dokonce označil za nejdůležitější zápas v historii tenisu.

Nevím, co se může v blízké budoucnosti s mojí kariérou stát. Nemůžu si moc stěžovat, ještě před dvěma a půl týdny jsem vůbec netušil, zda to dotáhnu tak daleko. Abych byl upřímný, nevím, zda každý zápas, který tu hraji, nebude na Roland Garros můj poslední. Taková je teď moje situace. Proto se jen snažím užít si to co nejvíc. Rafael Nadal

Za pár dní 36letý Nadal se potýkal v poslední době s řadou zranění a není vyloučeno, že hraje naposledy. „Nevím, co se může v blízké budoucnosti s mojí kariérou stát,“ řekl. Jedenadvacetinásobný šampion grandslamů vynechal druhou polovinu loňské sezóny, včetně Wimbledonu a US Open kvůli chronické bolesti levé nohy. Ta se v posledních týdnech znovu rozhořela.

„Nemůžu si moc stěžovat,“ dodal však Nadal s tím, že před dvěma a půl týdny ještě vůbec netušil, zda to dotáhne tak daleko. „Abych byl upřímný, nevím, zda každý zápas, který tu hraji, nebude na Roland Garros můj poslední. Taková je teď moje situace. Proto se jen snažím užít si to co nejvíc.“

Jejich rivalita trvá už 16 let. 35letý Srb Djokovič a Španěl Nadal spolu hráli vícekrát než kterákoli jiná dvojice mužů od roku 1968. Utkali se v 58 zápasech. Djokovič vyhrál 30krát, Nadal triumfoval ve 28 případech. Už z toho vidíte, jak bylo jejich soupeření vyrovnané.

Poprvé se střetli v roce 2006. Uhodnete kde? Bylo to samozřejmě v Paříži ve čtvrtfinále, přesně jako teď. Tehdy zvítězil Španěl poté, co Srb odstoupil ve třetím setu kvůli zranění. Oba ještě mladíci, jen Nadal už byl přeci jen ostřílenější. Djokovič právě oslavil 19. narozeniny a byl to jeho první velký výsledek na grandslamu. Téměř o rok starší Nadal měl už za sebou 16 vítězných turnajů ATP včetně výhry na French Open v roce 2005.

Djokovič později médiím řekl, že tehdy pochopil, co musí udělat, aby Nadala porazil. A tvrdil, že Španěl byl na antuce porazitelný.

Velcí tenisoví odborníci soudí, že právě rivalita Nadal–Djokovič má potenciál stát se největší rivalitou v historii tenisu. Proč? Hned ze tří důvodů. 1. kvůli počtu zápasů, které mezi sebou odehráli. 2. kvůli jejich kvalitě. 3. díky již zmíněnému malému věkovému rozdílu obou.

Sledujte pozorně – Djokovič je hráč s největším počtem výher v kariéře proti Nadalovi. A Španěl je hráčem s největším počtem výher v kariéře proti Srbovi. Ten je pak jediný, který porazil Nadala ve čtyřech finále na antuce, jediný, kdo ho pokořil dvakrát na French Open a v sedmi po sobě jdoucích finále.

Oba hrají podobný styl tenisu, ale mají rozdíly, díky nimž jsou jejich zápasy konkurenceschopné a zároveň jedinečné.

Djokovič je jediným hráčem, který porazil Nadala ve třech po sobě jdoucích grandslamových finále, a jediným, kdo ho porazil na všech čtyřech grandslamech. Naopak Nadal je jediný, kdo porazil Djokoviče ve dvou finále grandslamu na tvrdém kurtu (US Open 2010 a 2013).

Jak jsou vyrovnaní celkově, tak na antuce je to ale jiné. 13násobný šampion French Open Nadal má v Paříži jasnou výhodu. Z osmi střetnutí vyhrál Djokovič pouze dvakrát a celkově na antuce zaostává za Španělem 8:19. Avšak zase je tam ale… Naposledy se totiž střetli na French Open v semifinále loni a to vyhrál Djokovič 3-6, 6-3, 7-6, 6-2.

Co o sobě řekli?

„Je něco neuvěřitelného, jak se vrací, ne? Jeho návrat je pravděpodobně jedním z nejlepších v historii. To je můj názor. Nikdy jsem nehrál proti hráči, který je schopen se takhle vrátit. Téměř pokaždé,“ řekl Nadal o návratu Djokoviče po zranění.

„Žijeme pro tyto zápasy. Pracujeme každý den. Celý život se snažíme zasvětit tomuto sportu, abychom se dostali do situace, kdy hrajeme šestihodinový zápas o grandslamový titul,“ uvedl Djokovič.

Pět velkých grandslamových střetnutí

Finále Australian Open 2012

Novak Djokovič porazil Rafaela Nadala 5-7, 6-4, 6-2, 6-7, 7-5

Věděli jsme, že ti dva mohou hrát utkání donekonečna a Australian Open 2012 to jen potvrdilo. Oba velcí rivalové se rozehráli v pěti pulzujících setech. Ale byl to Djokovič, kdo se stal vítězem v nejdelším grandslamovém finále (z éry tie-breaku), které trvalo pět hodin a 53 minut. Djokovič se v rozhodující sadě prosadil ze stavu 2:4, aby získal vítězství a prodloužil svou vítěznou sérii nad Nadalem na sedm. Bylo to zároveň třetí grandslamové finále v řadě, kdy Srb triumfoval nad Španělem. Tohle vítězství přišlo po velmi úspěšné sezóně Djokoviče. Vyhrál v roce 2011 tři ze čtyř majorů a prolomil dosavadní rivalitu Nadal–Federer.

Semifinále French Open 2013

Rafael Nadal porazil Novaka Djokoviče 6-4, 3-6, 6-1, 6-7, 9-7

Španěl byl tehdy dva body od vítězství za stavu 6:5 ve čtvrtém setu. Djokovič ale prolomil podání Nadala, vyhrál následný tie-break a zápas posunul do rozhodnutí. V dramatickém pátém setu, který trval 87 minut, se Nadal probojoval ze stavu 2-4 až na 9-7 a dostal se do svého osmého finále French Open. Zápas trval čtyři hodiny a 37 minut.

Semifinále Wimbledonu 2018

Novak Djokovič porazil Rafaela Nadala 6-4, 3-6, 7-6, 3-6, 10-8

Djokovič vynechal druhou polovinu sezóny 2017 kvůli operaci lokte a na prvních dvou majorech v roce 2018 nevypadal zdaleka nejlépe. Vypadl dokonce z top 20 na světě. Ve Wimbledonu toho roku jen tak tak přežil dva zápasy, ale s Nadalem na druhé straně sítě se vrátil do módu zabijáka. Udělal pět brejkbolů a po pěti hodinách a 15 minutách vyhrál 10:8. Pak Srb vyhrál i wimbledonský titul, svůj první major od French Open 2016.

2015 čtvrtfinále Roland Garros

Novak Djokovič porazil Rafaela Nadala 7-5, 6-3, 6-1

Spíše než velkým dramatem se tento zápas řadí na seznam pro svou historickou závažnost. Možná poprvé v kariéře se Nadalovi na antuce nedařilo. Do Roland Garros vstoupil bez antukového titulu. Není divu, že když se ti dva potkali ve čtvrtfinále, Djokovič se na něj vrhl jako na snadnou kořist. Přestože Nadal bojoval, Djokovič dokráčel k vítězství za dvě hodiny a 26 minut. Ale… i když to vypadalo, že Srb konečně přidá chybějící titul na Roland Garros, když prošel tím nejtěžším testem na výbornou, nakonec ani on neměl štěstí. Ve finále ho porazil Švýcar Stan Wawrinka ve čtyřech setech.

Finále French Open 2014

Rafael Nadal porazil Novaka Djokoviče 3-6, 7-5, 6-2, 6-4