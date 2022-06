Dokázala, co ještě žádná žena: Ironman pod osm hodin

Britka Katrina Matthewsová se stala první ženou, která dala celý Ironman triatlon pod osm hodin. Podařilo se jí to na závodě Sub8 v Německu u Chotěbuzi.

Ano, je v tom malý háček. Zaznamenané časy nebudou považovány za oficiální světové rekordy, protože událost byla speciálně navržena tak, aby překonala sedmihodinovou hranici v mužích a osmihodinovou hranici v ženách. Což se naprosto podařilo. V mužském Sub7 doběhl vítěz Nor Kristian Blummenfelt v čase 6 hodin 44 minut a 25 sekund. Svůj dosavadní platný světový rekord 7 hod 21 min 12 sek tak překonal o obrovský rozdíl.

„Cítím spoustu emocí, ale hlavní je vděčnost celému týmu kolem mě. Upřímně ze všech triatlonů světa je tento nejvíc o spolupráci celého týmu,“ řekla Matthewsová BBC. „Celý den jsem měla pocit, že zklamu. Narážela jsem na limit a myslela jsem, že to prohraju, ale podpora mi dala motivaci.“ Rivalku Nicolu Spirigaovou nakonec porazila o více než dvě minuty.

Začalo to plaváním z bodu A do bodu B na umělém jezeře, aniž by závodníci museli ztrácet čas obeplouváním bójí. Cyklistická etapa se odehrála na vysokorychlostní oválné závodní dráze pro auta a motorky s klopenými zatáčkami Lausitzring, takže na závodníky nečekaly žádné kopce. A konečně následovala závěrečná disciplína, maraton za doprovodu týmu „zajíců“, kteří závodníkům pomáhali držet tempo. Podobně jako při rekordním maratonském pokusu Keňana Kipchogea.