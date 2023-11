Legendární norský slalomář na skok v Praze. Místo tréninku hlídal syna

„Připravuji se na slalom i obřák se stejným úsilím, nedělám v tom rozdíl,“ řekl loňský mistr světa ve slalomu na dotaz redaktora Seznam Zpráv. „Určitě si vyzkouším i superobří slalom, ale to spíš v závěru sezony, nebude to zatím má priorita,“ odpověděl krátce poté, co soukromým letadlem dosedl na ruzyňské letiště. Jeho nejbližší výzvou bude listopadový slalom ve finském Levi.

Sám Kristoffersen ale připomněl, že má Lucas ještě brazilské občanství po matce a není tak vyloučené, že by mohl nastoupit za tuto lyžařsky exotickou zemi. „Je to celé nepříjemná situace, i já měl se svazem jeden čas nějaké nesrovnalosti, ale podařilo se nám to urovnat. Víte, v Norsku to mají lyžaři tvrdé. Dokud jsem nebyl opravdu dobrý, mí rodiče platili veškerou mou přípravu,“ vysvětloval Henrik.