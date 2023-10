Je tu Světový pohár lyžařů, Shiffrinová chce posouvat rekordy

Shiffrinová už vyhrála, co mohla, má pět velkých globů a deset malých. Počty bude chtít dál navyšovat a potvrdit, že zůstává i nadále absolutní královnou lyžování všech dob. Odermatt má zatím dva velké glóby a tři malé. I on bude chtít stvrdit svoji nadvládu, ale na takové rekordy zatím těžko může myslet. Pokud by vyhrál potřetí Světový pohár, už by vstoupil mezi legendy.