Lyžařská bomba. Hvězda Štuhecová bude závodit na „českých“ Kästlích

Slovinská hvězda přesedlala ze Stöckli na Kästle, lyže značky, kterou vlastní český miliardář Tomáš Němec. Stává se tak u Kästlí největší osobností. Klíčových jarních testů se ale na Kästlích účastnila i česká slalomářka Martina Dubovská, která už pětkrát dojela ve Světovém poháru do 10. místa. Zda i ona přejde do týmu se Štuhecovou, zatím není rozhodnuto.

Kästle od padesátých do osmdesátých let získaly 132 medailí z olympiád a světového poháru. Závodily na nich takové hvězdy jako Toni Sailer, sestry Eppleovy, Pirmin Zurbriggen… Objevovaly se výjimečně i v československých sportovních obchodech před sametovou revolucí. Bývalou slávu pak obnovily v novém tisíciletí.

Před pár lety značku koupil český miliardář a nadšený lyžař Tomáš Němec, který brzy rozjel závodní sjezdařský program. Kästle se dosud soustřeďovaly na točivé disciplíny. Angažování Ilky Stuhecové znamená, že značka se pustila ostře i do lyží pro sjezd a super G. Ty jsou dost odlišné od lyží pro slalom a obří slalom.

„Není to žádná náhoda, neděláme to narychlo, plánujeme to už delší dobu,“ řekl Seznam Zprávám Rainer Nachbaur, hlavní vývojář sjezdového programu Kästle v rakouském Hohenems.