Matejs má double. Čech na cestě mezi světovou e-sportovou špičku

Špičkový e-fotbal odehrávající se v prostředí hry FIFA 23 na herní konzoli Playstation 5 měl letos v Česku dva vrcholy.

Prvním z nich bylo finále Fortuna e:LIGY, po němž se radovali hráči Trinity Zlín, druhým pak bylo finále oficiálního Mistrovství České republiky ve FIFA. To se letos znovu uskutečnilo po 10 letech, když se před zraky diváků ve Vodafone PLAYzone Aréně na konci dubna utkalo 16 nejlepších hráčů z celé sezony o prize money 60 000 Kč.

A samozřejmě také o titul mistra České republiky sezony 2022/2023. Jak prestižní Fortuna e:LIGU, tak MČR si nakonec podmanil momentálně nejlepší český hráč FIFA 23 Matěj Dunka, v e-sportovém prostředí známý jako Matejs.

Matěji, jsi nejlepším českým hráčem e-fotbalu. Jaký to je pocit?

Vyhrál jsem tři velké turnaje po sobě, z toho dva úplně největší u nás, ale nechci se moc přeceňovat. Je tu řada vynikajících hráčů a o tom, kdo z nás je doopravdy nejlepší, by tedy mělo hlasovat více lidí.

Vyhrál jsi mistrovství ČR, kde hraješ jen sám za sebe, ale stejně tak Fortuna e:LIGU, kde hrajete jako tým. Můžeš ty dvě soutěže porovnat?

Obě jsou to vlastně dlouhodobé soutěže, protože i do MČR musíš projít asi čtyřmi kvalifikacemi, což ve výsledku trvalo skoro půl roku. Ale jak říkáš, e:LIGA se hraje v týmech, to je asi ten největší rozdíl. My jsme s Mariooosem letos hráli za Trinity Zlín a nakonec jsme se utkali i ve finále MČR.

V průběhu sezony většinou hrajeme normálně z domova, někdy se na zápasy scházíme v sídle Entropiq, což je prima. Ale finále těch turnajů se potom uskuteční naživo i s diváky a má to úplně jinou atmosféru.

Foto: Entropiq I sledování soupeřů zabere špičkovému hráči hodně času.

Vítězstvím v e:LIZE jste se kvalifikovali na EA SPORTS FIFA 23 Global Series, což je vlastně největší světový turnaj. Jak se na něj budete připravovat?

Je potřeba hrát s kvalitními světovými hráči. To v sezoně běžně děláme, z řadou z nich jsme v kontaktu, ale teď bude potřeba to ještě zintenzivnit. Hrát se bude někdy v červnu.

A co angažovat trenéra?

Ve světě je to běžné, ale my zatím trenéra nemáme. Pomáháme si se spoluhráčem a máme také manažera. Obecně prostě víc očí víc vidí a pokud tě při hraní sleduje někdo, kdo má zkušenosti, určitě může mít zajímavé postřehy.

Ti nejlepší světoví hráči kolem sebe mají normální realizační týmy a na výsledcích to je vidět.

Vraťme se ještě zpátky na domácí scénu. Ty jsi z jižních Čech, tak proč hraješ e:LIGU za Zlín?

Jsem členem e-sportové organizace Entropiq a ta spolupráce se Zlínem už tady nějak historicky běžela, když jsem do Entropiq přišel. Takže to nebylo moje rozhodnutí, ale je to spíš věc vedení týmu. Předtím jsem hrál e:LIGU za Bohemku.

V praxi to je tak, že se fotbalové týmy, které mají zájem o e-sportovou scénu, často dohodnou s některou ze zavedených organizací, tedy vlastně s e-sportovým týmem, aby jeho hráči reprezentovali právě ten fotbalový klub. Třeba Sparta se takto spojila s Enterprise, u nás to je zase spojení Entropiq se Zlínem. Fotbalové týmy s tím pak nemají tolik práce, ta spočívá hlavně na e-sportových organizacích, ale přitom se v tom e-sportu takto prezentují.

FIFA 24 nebude Vydavatelství Electronic Arts, stvořitel celosvětově nejpopulárnější e-fotbalové hry FIFA, sice dokázalo dostatečně včas před uvedením FIFA 23 narovnat své obchodní vztahy s představiteli Juventusu Turín, který své jméno poslední roky prodával konkurenční sérii eFootball PES, a FIFA 22 proto musela italský tým hrající v černobílých dresech označovat pouze jako Piemonte Calcio, dohodu s Mezinárodní fotbalovou federací se však Electronic Arts uzavřít nepodařilo. Další evoluce populární hry se tak nebude jmenovat FIFA 24, ale EA Sports FC.

Jsi profesionál. Znamená to tedy, že tě hraní FIFA uživí?

Je to tak. Bohatý z toho nejsem, v Česku se e-sportem nevydělává zdaleka tolik jako ve světě. Ale je to moje práce, která mě živí.

Jakou máš pracovní dobu?

Když vyjde nová FIFA, člověk se s tím musí co nejrychleji sžít a běžně trénujeme osm hodin denně. Pak záleží na tom, zda mě zrovna čeká velký turnaj, anebo nic velkého zrovna nehraju, to se dá i zvolnit. Ale člověk jenom nehraje, důležité je i sledovat ostatní, pokud možno ty nejlepší, a učit se od nich. I to zabere hodně času.