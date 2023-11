Nelítostný „nový Schumacher“, nejlepší pilot novodobé formule 1

Těch rekordů má 26letý jezdec hodně. Je nejmladším vítězem Grand Prix, má nejvíce vítězství v sezoně a nejvíce po sobě jdoucích vítězství. V letošní sezoně byl naprosto dominantní. 19× vyhrál, dvakrát byl druhý a jednou pátý. K tomu překonal i hranici 1000 kol ve vedení v jediné sezoně.

Verstappen je považován od začátku své kariéry v F1 za naprosto přirozený talent. Po svém prvním vítězství v roce 2016 ho slavný Niki Lauda označil za talent století. Šéf týmu Red Bull Christian Horner pak prohlásil, že Verstappen je tím nejlepším, co kdy ve vozech své stáje viděl, pokud jde o naprosto syrové schopnosti a nasazení.

Zajímavě Verstappena popsal bývalý jezdec formule 1 Gerhard Berger: „Pokud jde o surový talent, je nejtalentovanější ze všech. Ale není to jen o talentu, je to o celém balíčku schopností a kvalit. To znamená, že nejde jen o zajetí nejrychlejších kol, ale také o vítězství v závodě. A nejen v jednom závodě, ale mnoha závodech a nakonec i v šampionátu a šampionátech.“

Verstappenův nelítostný a nekompromisní styl boje je přirovnáván k neústupnému a „železnému“ stylu závodění Michaela Schumachera.

Ve stáji Red Bull by měl zůstat minimálně do konce sezony 2028 poté, co podepsal prodloužení smlouvy. Mimochodem do onoho balíčku výjimečných kvalit přidejte i vynikající stroj Red Bull. Jestliže do druhé části sezony vešla stáj beze změn na monopostu a má takovýto výsledek, je to pro ně vynikající zpráva pro rok 2024. A zároveň velmi špatná zpráva pro soupeře.

Když bylo Maxovi 17 let a 166 dní, stal se nejmladším jezdcem, který závodil ve formuli 1. Bylo to při Velké ceně Austrálie 2015. Poté, co strávil sezonu 2015 ve Scuderii Toro Rosso, byl v následujícím roce po čtyřech závodech povýšen do mateřského týmu Red Bull Racing jako náhrada za Daniila Kvjata. V 18 letech, hned při svém debutu ve stáji Red Bull, pak poprvé vyhrál – Velkou cenu Španělska 2016. Stal se tak i prvním nizozemským jezdcem, který získal Velkou cenu formule 1.

Další čtyři sezony (2017–2020) už se držel v popředí, celkově skončil 6., 4. a dvakrát 3. Až konečně po vítězství ve Velké ceně Abú Zabí v roce 2021 se stal poprvé mistrem světa a 34. jezdcem, kterému se to podařilo. Potom vyhrál další dva po sobě jdoucí šampionáty formule 1 v letech 2022 a 2023.

Zažil i dost nehod

Dnes už osm let žije v Monaku. Ale zajímavý je jeho původ, byť závodí pod nizozemskou vlajkou. Verstappen má dvě občanství – nizozemské a belgické – a plynně hovoří třemi jazyky – holandsky, anglicky a německy. Němčinu se naučil při motokárách s Michaelem Schumacherem.

Nevyhnuly se mu ani nehody. Pramenily i z jeho ostrého stylu jízdy. Ale s přibývajícími úspěchy jako by jich bylo míň.

Při Velké ceně Monaka 2015 se Verstappen ve vysoké rychlosti střetl s Romainem Grosjeanem a dostal penalizaci o pět míst na startovním roštu. Pilot Williamsu Felipe Massa ho tehdy označil za nebezpečného. Během Velké ceny Belgie o rok později se v první zatáčce srazil s Räikkönenem, v Les Combes vytlačil Vettela, Räikkönena a Péreze a agresivně Räikkönena zablokoval na rovince Kemmel. Byl tehdy kritizován za řízení a Räikkönen o něm řekl, že dříve nebo později způsobí obrovskou nehodu. Verstappenův šéf Christian Horner uznal, že řízení bylo na hraně a že se Max poučí pro budoucí závody.

Verstppen se narodil 30. září 1997 a láska k rychlé jízdě u něj určitě nevznikla náhodou. Dá se říct, že celá jeho rodina má dlouhý vztah k motoristickému sportu. Otec Jos Verstappen je bývalý nizozemský jezdec formule 1, belgická matka soutěžila v motokárách a bratranec Anthony Kumpen ve vytrvalostních závodech aut. Není divu, že malý Max začal závodit v motokárách už ve čtyřech letech a v sedmi se účastnil šampionátů.

Nizozemec z Belgie

V roce 2014 se připojil k Red Bull Junior Teamu a soutěžil v mistrovství Evropy FIA formule 3. V říjnu 2013 se poprvé posadil do závodního vozu Barazi-Epsilon FR2.0–10 Formula Renault a odjel v něm 160 kol. Testoval pro několik týmů formuli Renault 2.0. Další test formule Renault následoval v prosinci na Circuito de Jerez. Verstappen jel tehdy rychleji než běžní závodníci formule Renault jako Steijn Schothorst a Matt Parry.

A teď proč Max Verstappen závodí jako Nizozemec. Přestože má belgickou matku, narodil se v Belgii a bydlel v belgickém Bree, rozhodl se soutěžit s nizozemskou závodní licencí. Má to své důvody. Maxovi rodiče se brzy rozešli a mladík žil dlouho se svým otcem, zatímco mladší sestra Victoria byla s matkou. Už dlouho se cítí být víc Nizozemcem, protože během výchovy trávil více času se svým otcem než s matkou. A i když pak vyrůstal v Maaseiku, belgickém městě na nizozemských hranicích, byl prý vždy obklopen spíš Nizozemci.

„V Belgii jsem vlastně jen přespával, ale přes den jsem odjel do Nizozemska a měl tam i své přátele. Jsem vychován jako Holanďan a tak se cítím.“ Dnes to trochu zmírňuje, když říká, že je tak „půl na půl“.

Dřív v monopostu než s řidičákem

Určitě jste zaznamenali, že ve formuli 1 závodil už v 17 letech. To také znamenalo, že déle než sezonu mohl držet volant jen na závodním okruhu. Teprve k 18. narozeninám získal řidičský průkaz na silnici.

Dnes tráví hodně času soutěžením v simulátorech. Říká, že mu to pomáhá s jeho skutečným závoděním a udržuje ho to připraveného. Mimochodem simulátory se dnes stávají klíčovým tréninkovým prvkem většiny pilotů F1.

Max je velkým fanouškem fotbalových týmů FC Barcelona a PSV Eindhoven. Mladá superstar patří podle Forbesu mezi nejlépe vydělávající sportovce planety, a i proto žije okázalým životním stylem. Časopis odhaduje, že Verstappen vydělal mezi květnem 2022 a květnem 2023 neuvěřitelných 60 milionů dolarů jen díky penězům z vítězství a pódií.

V listopadu 2020 si koupil letoun Dassault Falcon 900EX za 15 milionů dolarů a podle Sports Illustrated do stroje nainstaloval i závodní simulátor.

Od ledna 2021 chodí veřejně s Kelly Piquetovou, dcerou bývalého brazilského pilota Nelsona Piqueta. V září 2022 byl jmenován důstojníkem Řádu Orange-Nassau, jednoho z nejvyšších nizozemských řádů za zásluhy pro zemi.