Jak přestěhovat největší automobilový cirkus přes půl planety

Málokdo vůbec tuší, co se děje, když jezdec formule 1 protne cílovou čáru. Nečekejte žádný odpočinek. Naopak, začíná další závod, tentokrát o převoz vozů týmu, vybavení a personálu z jedné země do druhé. V tomto případě z Ameriky do Asie.

Tým F1 Alpine (nyní je se 120 body na 6. místě) zabalí do letadla Boeing 777 pro každý mezikontinentální závod asi 45 000 dílů – dost na stavbu tří vozů. Jak řekl před časem Insider.com Paul Seaby, manažer tovární podpory závodního týmu Alpine, všechny díly se musejí vejít do 16 nákladních kontejnerů, které váží dohromady 35 tun.

Celá operace začíná hned v neděli večer po závodě, kdy členové týmu rozeberou auta na kusy, zabalí je do kamionů a pošlou na letiště. „Normálně končíme kolem půlnoci až v jednu ráno,“ řekl Seaby, který s týmem pracuje přes 30 let.

„Je to velký cirkus lidí, součástek, vybavení… vše se neustále pohybuje po celém světě, aby se ujistili, že od pátečního rána bude vše pro to, aby bylo možné odjet víkend F1,“ řekl další týmový šéf Sven Smeets z Williams Racing.

Vozy jsou rozmontovány na části, aby se vešly do nákladních letadel, které jednotlivé týmy sdílejí. Podle Seabyho to má pro stáje i jistu výhodu. Přesouvání vozů po částech totiž umožní pokaždé využít 50 až 200 aktualizací či vylepšení pro každý vůz, než nastoupí k následujícímu závodu.

Ale pozor, dnes tu je ještě jeden významný aspekt, který celou operaci zásadně ovlivňuje. Princip udržitelnosti. F1 a její týmy se zasazují o to, aby byl tento sport co nejšetrnější k životnímu prostředí. V roce 2019 formule 1 oznámila plán, že stáje budou mít do roku 2030 nulovou uhlíkovou stopu. Týká se to nejen toho, co se děje na trati, ale i zajištění udržitelnější logistiky a dopravy.