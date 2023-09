Podílí se na designu helmy jezdce F1. Inspiroval mne Singapur, říká česká studentka

Tým jezdce formule 1 Landa Norrise z týmu McLaren F1 vypsal soutěž na design helmy pro Grand Prix Singapuru, která se jede tento víkend. Účastníci soutěže museli své návrhy vložit do loga herní společnosti Quadrant, kterou Norris vlastní. Podle Quadrantu dorazilo přes 2000 návrhů.

Soutěže se zúčastnila i studentka Univerzity Karlovy Denisa Donnerová, jejíž návrh společně s třemi dalšími uspěl a na finální helmu závodníka Norrise se skutečně dostal.

Donnerová pro Seznam Zprávy uvedla, že k vytvoření designu ji inspirovaly reálie týkající se samotného Singapuru. Formule 1 je jejím oblíbeným sportem, úspěch tak pro ni má ještě větší přidanou hodnotu.

Jak jste se o soutěži dozvěděla?

Dostala jsem se k tomu prostřednictvím instagramu, přesněji skrze účet značky Quadrant, kterou sleduji. Jednou na mě vyskočil příspěvek, kde bylo zadání soutěže, a po zhlédnutí toho zadání jsem se rozhodla, že to zkusím, že za zkoušku nic nedám.

Hned nato jsem začala tvořit logo, zadání soutěže bylo poměrně volné - šlo jenom o to vytvořit zkrátka logo na helmu Landa Norrise pro Singapur. Všichni, kdo se chtěli zúčastnit, měli v tom, co chtěli na to logo, hodně otevřené dveře.

Jak znělo zadání?

Byla tam vložená šablona loga společnosti Quadrant, které jsme se museli držet, ale jinak, co se týče obsahu, jsme měli úplně volné ruce.

Co vás k vytvoření toho konkrétního designu inspirovalo?

Inspiroval mě samotný Singapur. Já totiž moc ráda cestuju a objevování nových kultur je pro mě hodně oblíbené. Rozhodla jsem se, že když se pojede v Singapuru, tak tam chci ten Singapur zakomponovat.

Foto: Denisa Donnerová Návrh Denisy Donnerové, jehož levá horní část se na výsledné podobě helmy jezdce Landa Norrise objeví.

Dřív, než jsem začala návrh tvořit, jsem strávila docela dost času googlením a zjišťováním různých symbolů Singapuru, zkrátka toho, co je pro singapurskou kulturu důležité. Až na základě toho jsem vybrala jednotlivé prvky designu.

Mohla byste popsat konkrétní prvky vašeho designu, co znamenají a co konkrétně mají společného se Singapurem?

Ve spodní, levé části je hlavním prvkem orchidej Vanda Miss Joaquim - národní rostlina Singapuru, kterou jsem doplnila o ovoce durian, jež je tam jedno z nejpěstovanějších.

V levé horní části je Merlion, což je mytický tvor, který se potom i stal symbolem Singapuru. Myslím, že i národní banka ho má v logu. To je asi největší symbol celého Singapuru.

Do horní pravé části jsem zase dala singapurské ikonické památky, jako je hotel Marina Bay Sands nebo stromy Gardens by the Bay. V poslední části je vytvořený singapurský závodní okruh a formule - celý design provází tři linky, a to proto, že v čínské numerologii je trojka považovaná za šťastné číslo.

Logo jsem ilustrovala v aplikaci ProCreate, je celé ručně kreslené.

Jak jste se dozvěděla, že se váš design na finální helmu Landa Norrise pro GP v Singapuru skutečně dostal?

Po odevzdání návrhu se asi dva týdny nic nedělo. No a najednou mi přišel e-mail, jestli bych jim mohla to logo zaslat ve vyšší kvalitě, to jsem udělala a pár dnů nato se na instagramu objevilo video, kde oznamovali top 20 návrhů. Tak jsem zjistila, že jsem se tam dostala.

Ve čtvrtek večer na sociálních sítích Lando Norris zveřejnil příspěvek s několika fotkami, kde oznámil, že můj design na jeho helmě skutečně skončí.

V tu chvíli jsem byla úplně v šoku. Zjištění, že se to opravdu stalo, mne hodně překvapilo. Tím, že jsem se dostala do těch top 20, ve mně byla nějaká část, která věřila v to, že to vyjde. Pořád to tak nějak vstřebávám - je to pro mě obrovská věc. Formule 1 je můj oblíbený sport, má to pro mne ještě větší přidanou hodnotu.

Máte v plánu něco navrhovat i do budoucna, nebo se jednalo spíš o jedinečný projekt?

Ze začátku si myslím, že se jednalo o jedinečný projekt, nicméně teď mne to možná nakopne k tomu, abych se grafice věnovala víc.