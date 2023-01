Na lyžích 150 km/h brutální sjezdovkou. Jde o život, kdo vyhraje, je král

To nejtěžší na Kitzbühelu je, že se ke konci dramaticky utahuje a zrychluje. Posledních 500 m je nejnáročnějších.

Když stál autor článku nahoře u startovacího boxu dva dny před závodem na dokonale vodou prolité, promrzlé a preparované trati, měl strach. Vlastně se na tom nedá normálně sportovně jet. V nižší rychlosti na obyčejných lyžích jen drncáte po svahu. Chce to mít závodní zbraně dlouhé o chlup víc než 220 cm, fantastickou fyzickou kondici a výborné sjezdařské schopnosti. Avšak i se zmíněnou špičkovou výbavou a připraveností tu hrozí vážné nebezpečí úrazu.

V roce 1989 Kanaďan Brian Stemmle narazil do sítě v pasáži Steilhang-Ausfahrt a s rozbitou pánví se ocitl v ohrožení života. V roce 1991 Američan Bill Hudson havaroval na Mausefalle. Utrpěl zlomeniny lopatky, čtvrtého hrudního obratle a poranění plic. Čtyři roky po něm Ital Pietro Vitalini ztratil kontrolu v Traverse a přeletěl dokonce ochrannou síť. Díky silné sněhové pokrývce zůstal jako zázrakem nezraněn a při druhém sjezdu skončil pátý.

3 312 m dlouhá trať se vlní přírodním terénem v Kitzbühelských Alpách nad ikonickým střediskem. Převýšení je 860 m, nejvyšší sklon 40,4 stupně (85 %), průměrný 15,1 stupně (27 %). Rekord tu zajel už dávno, v roce 1997, Rakušan Fritz Strobl časem 1:51,58. Nejvyšší rychlost vyvinul na cílovém hangu další Rakušan Michael Walchhofer v roce 2006 – 153 km/h. Nejčastěji tu však nevyhrál Rakušan (a Rakušany to neskutečně štve), ale švýcarská sjezdařská superstar nedávné doby Didier Cuche. Zvítězil tu pětkrát.

To číslo je skoro neuvěřitelné. Možná můžete pětkrát vyhrát bostonský maraton, Dakarskou rallye, ale Hahnenkamm? Když aspoň jednou sjedete tu preparovanou trať před závodem nebo později během sezony, kdy se z ní stane už „jen“ trochu ostrá „černá–černá“, těžko tomu můžete uvěřit. Na Hahnenkammu leží totiž tolik nástrah, že i trojnásobné nebo jen dvojnásobné vítězství vypadá jako z říše utopie.

Závodí se tu už 86 let. V poslední dekádě je pak tenhle ďábelský sjezd s 50 000 návštěvníky největší lyžařskou událostí světa, kterou navštěvují světové celebrity. Zároveň jde o nejslavnější, nejprestižnější a nejsledovanější lyžařskou soutěž s celosvětovým publikem kolem 300 milionů lidí ročně.

Na startu bývá zvláštní atmosféra, ticho, lyžaři mají k nebezpečné trati respekt. Start! Hned je tu „Startschuss“ – to není třeba překládat. Ve výšce 1665 m se sjezdař odpíchne a řítí se přímo dolů po 160 m dlouhé střeše se sklonem 27 stupňů (51 %) s extrémně zledovatělým povrchem. Za pár vteřin má 100 km/h, prudce točí doleva a vzápětí přichází skok do díry – „Mausefalle“. Není tu žádný čas na rozmyšlení správné „lajny“. Buď ji trefíte a letíte optimálních cca 35 m, nebo to bude nekonečných a nebezpečných 55 m.