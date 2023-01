Situace už je vážná. Lyžařské závody v trvalém ohrožení

I závody ve Špindlerově Mlýně (28.–29. 1.) měly namále. Dlouhotrvající vysoké teploty a nedostatek sněhu donutily pořadatele zrušit obří slalom žen a místo něho aspoň přidat druhý slalom. Kdyby býval Špindl vypadl, byla by to pro něj i pro české lyžování obrovská ztráta. Světový pohár se sem vrací jen jednou za pár let – naposledy to bylo v roce 2019.