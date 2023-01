Nedostatek sněhu a teplo ohrožují lyžování v Alpách

Pozor, to neznamená, že se nikde nedá lyžovat, dá. Ale ne všude a současná situace je hlavně hrozbou pro blízkou budoucnost. Pokusíme se to rozklíčovat.

Mnohde není přírodní sníh a teploty byly dosud tak vysoké, že nelze vyrábět ani ten umělý. A i kdyby to šlo, tak to na některých místech není možné, protože je málo vody. Je to začarovaný kruh, který trápí zejména střediska ležící v nadmořské výšce pod 2000 m.